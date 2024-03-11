У Макрона подтвердили визит президента Франции в Украину в ближайшие недели

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину должен состояться в ближайшие недели, сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец, передает УНН.

Детали

Как отмечает агентство, изначально Макрон заявлял, что планирует посетить Украину в феврале, чтобы подписать двустороннее соглашение о безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поездка была отложена, и в итоге Зеленский приехал в Париж, чтобы заключить соглашение.

Дипломаты сообщили, что вторая дата приезда Макрона в Украину была запланирована на начало марта, прежде чем ее перенесли на конец этой недели.

"Главы двух государств договорились оставаться в тесном контакте, в частности, относительно визита президента в Украину, который должен состояться в ближайшие недели", - говорится в сообщении канцелярии президента Франции после телефонного разговора двух лидеров в воскресенье.

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По данным Reuters, перенесли визит Макрона через несколько дней после того, россия ударила ракетой по Одессе во время пребывания там премьер-министра Греции. Макрон также должен был посетить Одессу.

Два дипломатических источника сообщили агентству, что Елисейский дворец рассматривает возможность расширить поездку в Украину, включив в нее глав других западных государств, которые присоединятся к Макрону, вместо простой двусторонней поездки, чтобы продемонстрировать единство между союзниками и солидарность с Украиной.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор и обсудили текущую ситуацию на поле боя и результаты Международной конференции в поддержку Украины, которая недавно состоялась в Париже.