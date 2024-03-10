Зеленський і Макрон обговорили ситуацію на полі бою
Київ • УНН
Зеленський і Макрон обговорили ситуацію на фронті та результати Міжнародної конференції на підтримку України, що відбулася в Парижі, при цьому Зеленський подякував Макрону за оборонний пакет і його лідерство в запуску ініціатив на підтримку України.
Президент Володимир Зеленський та очільник Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову та обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі. Про це повідомив глава української держави у телеграмі, передає УНН.
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Подякував за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство Президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України.
Також зазначається, що Зеленський та Макрон обмінялися думками про очікувані результати майбутньої зустрічі в Україні найближчим часом.
Макрон обговорив з лідерами партій допомогу Україні. В опозиції кажуть, він заявив, що французькій підтримці України "немає обмежень"07.03.24, 15:55 • 24086 переглядiв