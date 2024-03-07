Макрон обговорив з лідерами партій допомогу Україні. В опозиції кажуть, він заявив, що французькій підтримці України "немає обмежень"

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер зустрівся з лідерами основних політичних партій країни, намагаючись довести важливість більшої підтримки України напередодні виборів до Європарламенту цього літа, повідомляє AFP, пише УНН.

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Минулого тижня Макрон приголомшив багатьох у Європі, відмовившись виключити відправлення західних наземних військ в Україну.

Хоча члени опозиції засудили його висловлювання, Макрон з того часу подвоїв свої заклики збільшити військову допомогу Україні, пише видання.

Очікувалося, що президент Франції та лідери партій країни обговорять війну, зокрема результати міжнародної конференції щодо посилення військової підтримки України, що відбулася в Парижі минулого тижня.

Як пише Le Monde, лідери Французької комуністичної партії (PCF) і "Національного об'єднання" (RN), Фаб'єн Руссель і Джордан Барделла, залишаючи Єлисейський дворик, повідомили, що Макрон під час зустрічі у четвер пояснив лідерам партій, що для підтримки Францією України "немає обмежень", "немає червоних ліній".

Парламент Франції матиме можливість проголосувати за стратегією країни щодо України, включаючи двосторонню угоду про безпеку, підписану з Україною минулого місяця, після дебатів у нижній палаті Національних зборів наступного вівторка та верхній палаті Сенату в середу.

Напередодні зустрічі з опозицією Макрон поговорив зі своїми попередниками Франсуа Олландом та Ніколя Саркозі в Єлисейському палаці пізно ввечері у середу.

Виступаючи перед журналістами після переговорів, Олланд закликав до збільшення допомоги Україні та європейської єдності.

"Єдина можлива відповідь - показати, що ми з українцями повністю солідарні, що ми надаємо їм усю необхідну підтримку, не беручи самі участі у будь-яких бойових діях", - заявив Олланд.

Відповідаючи на запитання про можливість відправлення військ, колишній французький президент-соціаліст сказав: "Моя позиція з військових питань така: що менше ми говоримо, то краще".

У середу прессекретар уряду Пріска Тевено заявила, що "цілком очевидно", що крайнє праве "Національне об'єднання" (RN) не підтримує заклик Макрона зробити все, щоб забезпечити поразку росії.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь звинуватив RN у "підтримці росії більше, ніж України".

Доповнення

"Національне об'єднання" (RN) є найбільшою опозиційною партією у нижній палаті парламенту Франції та з великим відривом лідирує у європейських передвиборчих опитуваннях.

Більшість європейських союзників Макрона заявили, що не відправлятимуть війська в Україну, тоді як французькі офіційні особи також наполягали на тому, що будь-які такі сили можуть бути відправлені для підтримки таких операцій як розмінування, а не для боротьби з російськими військами.

У очевидній відповіді Макрону президент росії володимир путін попередив про "реальний" ризик ядерної війни та заявив, що "у нас також є зброя, здатна вражати цілі на їхній території".