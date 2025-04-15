Габріель Аттал

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв відставку прем'єр-міністра Габріеля Аттала і всього уряду 16 липня, але вони продовжать керувати поточними справами до призначення нового уряду.
Президент Франції Еммануель Макрон попросив Габріеля Атталя поки що залишитися на посаді прем'єр-міністра країни, щоб забезпечити стабільність після результатів парламентських виборів.
Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь оголосив про свою відставку 8 липня, але продовжить виконувати обов'язки до формування нового кабінету через відсутність абсолютної більшості в парламенті.
Президент Франції Еммануель Макрон здійснив 25-годинний рейс до Нової Каледонії, французької території в південній частині Тихого океану, щоб відновити контроль над кризою, спричиненою бурхливими протестами проти виборчих прав та вимог незалежності.
Франція оголосила надзвичайний стан у Новій Каледонії на тлі насильства через реформу виборчого законодавства.
Китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до Франції з державним візитом, щоб відсвяткувати 60-річчя франко-китайських дипломатичних відносин і зустрітися з Еммануелем Макроном.
Теракт у концертному залі під москвою змусив Францію підвищити рівень терористичної загрози до надзвичайного рівня.
Французькі законодавці переважною більшістю голосів підтримали 10-річну угоду про безпеку з Україною, зобов'язавшись надати Україні військову допомогу, зброю і навчання, незважаючи на опозицію з боку ультраправих і ультралівих партій.
Макрон зустрівся з лідерами французьких політичних партій, щоб заручитися більшою підтримкою України напередодні виборів до ЄС, подвоївши заклики до збільшення військової допомоги, незважаючи на опозицію з боку деяких партій, таких як ультраправе "Національне об'єднання".
Франція може направити військовослужбовців в Україну для тренування українських сил або допомоги в захисті кордонів, при цьому французькі солдати не братмуть участі у прямих бойових діях.
Франція забороняє використовувати назви м'яса для продуктів рослинного походження через юридичну невизначеність. Прем’єр-міністр Габріель Аттал оголосив про це у вівторок, 27 лютого.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь під час зустрічі в Берліні наголосили на подальшій підтримці України проти російської агресії.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь під час прес-конференції в Берліні висловили розбіжності щодо укладення торговельної угоди ЄС з південноамериканським блоком МЕРКОСУР.
Прем'єр-міністр Франції пообіцяв додаткові заходи для захисту французьких фермерів від недобросовісної конкуренції. Це сталося після того, як фермери поскаржилися на проблеми з доходами, регулювання та екологічні стандарти, які ставлять їх у невигідне становище порівняно з іноземними конкурентами.