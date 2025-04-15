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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21033 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 139371 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129373 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127289 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129319 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193439 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76934 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164137 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Габріель Аттал

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Макрон погодив відставку уряду та прем’єра Франції Атталя

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв відставку прем'єр-міністра Габріеля Аттала і всього уряду 16 липня, але вони продовжать керувати поточними справами до призначення нового уряду.

Новини Світу • 16 липня, 17:50 • 23129 перегляди

Макрон попросив нинішнього прем'єра Франції поки залишитися на посаді після виборів

Президент Франції Еммануель Макрон попросив Габріеля Атталя поки що залишитися на посаді прем'єр-міністра країни, щоб забезпечити стабільність після результатів парламентських виборів.

Новини Світу • 8 липня, 10:59 • 16848 перегляди

Прем'єр Франції Габріель Атталь подасть у відставку 8 липня

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь оголосив про свою відставку 8 липня, але продовжить виконувати обов'язки до формування нового кабінету через відсутність абсолютної більшості в парламенті.

Суспільство • 7 липня, 19:37 • 54427 перегляди

Макрон відвідує Нову Каледонію для врегулювання кризи на нестабільній французькій території

Президент Франції Еммануель Макрон здійснив 25-годинний рейс до Нової Каледонії, французької території в південній частині Тихого океану, щоб відновити контроль над кризою, спричиненою бурхливими протестами проти виборчих прав та вимог незалежності.

Новини Світу • 22 травня, 14:03 • 18713 перегляди

Франція запровадила надзвичайний стан у своїй заморській території — Новій Каледонії

Франція оголосила надзвичайний стан у Новій Каледонії на тлі насильства через реформу виборчого законодавства.

Суспільство • 15 травня, 20:45 • 26095 перегляди

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції на святкування 60-річчя франко-китайських дипломатичних відносин - ЗМІ

Китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до Франції з державним візитом, щоб відсвяткувати 60-річчя франко-китайських дипломатичних відносин і зустрітися з Еммануелем Макроном.

Новини Світу • 5 травня, 15:48 • 25167 перегляди

У Франції підвищили рівень терористичної загрози після смертельного теракту в рф

Теракт у концертному залі під москвою змусив Францію підвищити рівень терористичної загрози до надзвичайного рівня.

Політика • 25 березня, 00:58 • 48405 перегляди

Французький парламент підтримав безпекову угоду з Україною попри розбіжності

Французькі законодавці переважною більшістю голосів підтримали 10-річну угоду про безпеку з Україною, зобов'язавшись надати Україні військову допомогу, зброю і навчання, незважаючи на опозицію з боку ультраправих і ультралівих партій.

Війна • 12 березня, 21:23 • 57399 перегляди

Макрон обговорив з лідерами партій допомогу Україні. В опозиції кажуть, він заявив, що французькій підтримці України "немає обмежень"

Макрон зустрівся з лідерами французьких політичних партій, щоб заручитися більшою підтримкою України напередодні виборів до ЄС, подвоївши заклики до збільшення військової допомоги, незважаючи на опозицію з боку деяких партій, таких як ультраправе "Національне об'єднання".

Війна • 7 березня, 13:55 • 24086 перегляди

Прем'єр Франції вважає росію загрозою і підтримує заяву Макрона про відправку французької армії в Україну

Франція може направити військовослужбовців в Україну для тренування українських сил або допомоги в захисті кордонів, при цьому французькі солдати не братмуть участі у прямих бойових діях.

Політика • 29 лютого, 09:20 • 25119 перегляди

Франція заборонила використовувати м'ясні назви для рослинних продуктів

Франція забороняє використовувати назви м'яса для продуктів рослинного походження через юридичну невизначеність. Прем’єр-міністр Габріель Аттал оголосив про це у вівторок, 27 лютого.

Економіка • 29 лютого, 04:37 • 104011 перегляди

"Розрахунок путіна не спрацює": канцлер ФРН Шольц на зустрічі з прем’єр-міністром Франції наголосив про підтримку України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь під час зустрічі в Берліні наголосили на подальшій підтримці України проти російської агресії.

Війна • 6 лютого, 11:27 • 29713 перегляди

Шольц і Атталь сперечаються щодо торговельної угоди між ЄС та МЕРКОСУР

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь під час прес-конференції в Берліні висловили розбіжності щодо укладення торговельної угоди ЄС з південноамериканським блоком МЕРКОСУР.

Економіка • 6 лютого, 04:44 • 116719 перегляди

Уряд Франції пообіцяв фермерам додаткові заходи для їх захисту від нечесної конкуренції

Прем'єр-міністр Франції пообіцяв додаткові заходи для захисту французьких фермерів від недобросовісної конкуренції. Це сталося після того, як фермери поскаржилися на проблеми з доходами, регулювання та екологічні стандарти, які ставлять їх у невигідне становище порівняно з іноземними конкурентами.

Новини Світу • 28 січня, 15:06 • 36169 перегляди