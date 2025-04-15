Габріель Аттал

Уряд Франції пообіцяв фермерам додаткові заходи для їх захисту від нечесної конкуренції

Прем'єр-міністр Франції пообіцяв додаткові заходи для захисту французьких фермерів від недобросовісної конкуренції. Це сталося після того, як фермери поскаржилися на проблеми з доходами, регулювання та екологічні стандарти, які ставлять їх у невигідне становище порівняно з іноземними конкурентами.