Шольц і Атталь сперечаються щодо торговельної угоди між ЄС та МЕРКОСУР

У понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь сперечалися щодо укладання торговельної угоди ЄС з південноамериканським блоком МЕРКОСУР. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

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У понеділок на прес-конференції в Берліні Габріель Атталь і Олаф Шольц дискутували щодо перспектив торговельної угоди між ЄС та МЕРКОСУР.

Шольц виступив за швидке укладення угоди з МЕРКОСУР, підкреслюючи її важливу геостратегічну роль і можливість створення необхідного ринку збуту для німецького експорту, особливо в умовах рецесії.

Я вважаю, що ми всі згодні з тим, що нам потрібні такі угоди, тому що вони відіграють важливу геостратегічну роль