Шольц і Атталь сперечаються щодо торговельної угоди між ЄС та МЕРКОСУР
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь під час прес-конференції в Берліні висловили розбіжності щодо укладення торговельної угоди ЄС з південноамериканським блоком МЕРКОСУР.
У понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь сперечалися щодо укладання торговельної угоди ЄС з південноамериканським блоком МЕРКОСУР. Про це повідомляє Politico, передає УНН.
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У понеділок на прес-конференції в Берліні Габріель Атталь і Олаф Шольц дискутували щодо перспектив торговельної угоди між ЄС та МЕРКОСУР.
Шольц виступив за швидке укладення угоди з МЕРКОСУР, підкреслюючи її важливу геостратегічну роль і можливість створення необхідного ринку збуту для німецького експорту, особливо в умовах рецесії.
Я вважаю, що ми всі згодні з тим, що нам потрібні такі угоди, тому що вони відіграють важливу геостратегічну роль
Атталь, у країні якого розгортаються бурхливі сільськогосподарські протести, заявив, що наразі відсутні необхідні "умови" для підписання угоди з МЕРКОСУР.
Ми погоджуємося не погоджуватися
За словами представників МЕРКОСУР, угода може бути укладена в кінці місяця, але французька опозиція ставить під сумнів цей графік.
Додамо
Угода, над якою тривають переговори практично 25 років, відкриє протекціоністський ринок МЕРКОСУР для європейського експорту, зокрема автомобілів та машин. Вона створить важливий ринок збуту для експортно орієнтованої економіки Німеччини. Одночасно угода дозволить південноамериканським країнам експортувати до Європи більше продуктів, таких як яловичина та вино, викликаючи сильний опір з боку французьких фермерів.
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