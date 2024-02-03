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У лютому Україна та Німеччина можуть укласти угоду про "гарантії безпеки"

У лютому Україна та Німеччина можуть укласти угоду про "гарантії безпеки"

Київ • УНН

 • 31676 перегляди

Німеччина та Україна можуть підписати угоду про двосторонні гарантії безпеки під час Мюнхенської конференції з безпеки 16 лютого.

Німеччина та Україна можуть укласти договір про двосторонні гарантії у сфері безпеки під час Мюнхенської конференції з безпеки. Про це написало видання FAZ, пославшись на урядові кола, передає УНН.

Деталі

В урядових колах Берліна уточнили, що документ можуть підписати 16 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції.

Речниця німецького уряду зазначила, що переговори між федеральним канцлером Шольцом і президентом України Володимиром Зеленським про безпекове партнерство продовжаться найближчим часом.

Доповнення

Своєю чергою, віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина додала, що проєкт угоди вже розроблено. Однак його текст ще не повністю узгоджений, але "багато в чому готовий".

Україна та Німеччина провели новий раунд переговорів щодо двосторонніх безпекових зобов'язань01.02.24, 20:36 • 30523 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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