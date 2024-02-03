У лютому Україна та Німеччина можуть укласти угоду про "гарантії безпеки"
Київ • УНН
Німеччина та Україна можуть підписати угоду про двосторонні гарантії безпеки під час Мюнхенської конференції з безпеки 16 лютого.
Німеччина та Україна можуть укласти договір про двосторонні гарантії у сфері безпеки під час Мюнхенської конференції з безпеки. Про це написало видання FAZ, пославшись на урядові кола, передає УНН.
Деталі
В урядових колах Берліна уточнили, що документ можуть підписати 16 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції.
Речниця німецького уряду зазначила, що переговори між федеральним канцлером Шольцом і президентом України Володимиром Зеленським про безпекове партнерство продовжаться найближчим часом.
Доповнення
Своєю чергою, віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина додала, що проєкт угоди вже розроблено. Однак його текст ще не повністю узгоджений, але "багато в чому готовий".
Україна та Німеччина провели новий раунд переговорів щодо двосторонніх безпекових зобов'язань01.02.24, 20:36 • 30523 перегляди