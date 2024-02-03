В феврале Украина и Германия могут заключить соглашение о "гарантиях безопасности"

Германия и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом написало издание FAZ, сославшись на правительственные круги, передает УНН.

Детали

В правительственных кругах Берлина уточнили, что документ могут подписать 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Пресс-секретарь немецкого правительства отметила, что переговоры между федеральным канцлером Шольцом и президентом Украины Владимиром Зеленским о партнерстве по безопасности продолжатся в ближайшее время.

Дополнение

В свою очередь, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина добавила, что проект соглашения уже разработан. Однако его текст еще не полностью согласован, но "во многом готов".

Украина и Германия провели новый раунд переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности