Украина и Германия провели новый раунд переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности
Германия и Украина провели переговоры в Берлине по заключению двустороннего соглашения о безопасностных обязательствах и долгосрочной поддержке Украины. Кроме того, стороны согласовали график контактов на высшем уровне на ближайшую перспективу.
Умеров подал декларацию: сколько заработал и что арендует
Согласно декларации, Умеров арендует квартиру в Киеве площадью 80,6 кв. м и еще одну квартиру также в столице с августа 2023 года площадью 128,8 кв,м. Проживает Умеров в квартире площадью 95 кв,м, которая принадлежит компании "Компания Блэк Си", которая в свою очередь, принадлежит самому министру.
Производство новых боеприпасов будет быстрее и больше - Минобороны
Украинское правительство одобрило постановление об ускорении и расширении отечественного производства боеприпасов для укрепления обороноспособности страны и уменьшения зависимости от импорта.
Почти 90% украинских сел не имеют стационарных аптек - Минздрав
Первый заместитель министра здравоохранения Украины сообщил, что почти 90% сел в стране не имеют стационарных аптек, и отметил необходимость расширения сети мобильных аптек для улучшения доступа к лекарствам для сельского населения.
Каталония сокращает использование воды на 80% в сельском хозяйстве и на 5% в домах из-за рекордной засухи
Из-за рекордной засухи, в результате которой уровень воды в водохранилищах упал ниже 16% емкости, Каталония объявила чрезвычайную ситуацию в Барселоне и прилегающих районах, требуя от жителей сократить использование воды на 5%, а от фермеров - на 80%.
В Херсонской области из-за российского обстрела погибли двое волонтеров из Франции, еще трое иностранцев ранены
российские оккупационные войска нанесли удар по Бериславу Херсонской области, в результате которого погибли двое французских волонтеров, еще трое иностранцев получили ранения.
Почти 1,5 миллиона деклараций подали украинские чиновники во время кампании 2021-2022 годов - НАПК
НАПК сообщило, что во время декларационных кампаний 2021 и 2022 годов чиновники подали почти 1,5 миллиона деклараций, из которых 744,6 тысячи - в 2021 году и 712,9 тысячи - в 2022 году.
Чтобы победить противника, мы должны быть более мобильными в тактике и средствах - Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отметил необходимость быть более мобильными тактически и в средствах для победы над врагом, отметив, что технологии имеют преимущество над традициями, что позволяет проводить больше бесконтактных операций и уменьшать потери.
Оценки, полученные украинскими детьми в школах за рубежом, будут признаваться в Украине
Все оценки, полученные за рубежом, при возвращении в Украину перезачисляются. Для этого достаточно предоставить выписку оценок, полученных за рубежом и справка о системе оценивания в стране пребывания ребенка.
Государство будет закупать беспилотники через систему Prozorro: Федоров рассказал, как это будет работать
Государство будет закупать беспилотники через систему Prozorro в соответствии с недавно принятым правительственным постановлением. Сроки и места поставок будут закрытыми для широкой общественности - и недоступны россиянам.