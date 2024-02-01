Украина и Германия провели новый раунд переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности

В Берлине проведен очередной раунд переговоров Украины и Германии по двусторонним обязательствам в сфере безопасности, передает УНН со ссылкой на Офис президента.

По данным ОП, украинская переговорная команда во главе с заместителем руководителя Офиса Президента Игорем Жовквой во время рабочего визита в Берлин провела очередной раунд переговоров с Германией по заключению двустороннего соглашения о безопасности обязательства и долгосрочной поддержке нашего государства.

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В рамках визита Игорь Жовква также обсудил с немецкими визави дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества в приоритетных сферах и поблагодарил Германию за поддержку сегодняшнего решения ЕС по финансовому инструменту для Украины на 2024-2027 годы объемом 50 млрд евро, указано в сообщении.

Кроме того, стороны согласовали график контактов на высшем уровне на ближайшую перспективу.

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