Україна та Німеччина провели новий раунд переговорів щодо двосторонніх безпекових зобов'язань
Київ • УНН
Німеччина та Україна провели переговори в Берліні щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові зобов'язання та довгострокову підтримку України. Крім того, сторони узгодили графік контактів на найвищому рівні на найближчу перспективу.
У Берліні проведено черговий раунд переговорів України та Німеччини щодо двосторонніх безпекових зобов'язань, передає УНН із посиланням на Офіс президента.
За даними ОП, українська переговорна команда на чолі із заступником керівника Офісу Президента Ігорем Жовквою під час робочого візиту до Берліна провела черговий раунд переговорів із Німеччиною щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові зобов'язання та довгострокову підтримку нашої держави.
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У межах візиту Ігор Жовква також обговорив із німецькими візаві подальше поглиблення двосторонньої співпраці в пріоритетних сферах і подякував Німеччині за підтримку сьогоднішнього рішення ЄС щодо фінансового інструменту для України на 2024–2027 роки обсягом 50 млрд євро, зазначено у повідомленні.
Крім того, сторони узгодили графік контактів на найвищому рівні на найближчу перспективу.
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