Посилення української ППО та підготовка угоди про безпекові гарантії: Зеленський поговорив із Шольцом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили посилення системи протиповітряної оборони України. Також були обговорені домовленості між Україною та Німеччиною щодо гарантій безпеки.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом - йшлося про посилення української системи ППО, а також про підготовку угоди між Україною та ФРН про безпекові гарантії, передає УНН.
"Докладно обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО, а також артилерії та бронетехніки. Приділили увагу питанням початку фактичного переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Відзначив важливу роль Німеччини в цьому та акцентував на необхідності подальшої підтримки України", - повідомив Зеленський.
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Також, за словами Глави держави, обговорили питання забезпечення макрофінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу.
"Окремо обговорили питання підготовки угоди між Україною та ФРН про безпекові гарантії та заходи двостороннього політичного діалогу у найближчій перспективі", - додав Президент.
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Крім того, Зеленський подякував за особисті зусилля у всесторонній довготривалій підтримці України з боку ФРН, збільшенні оборонної допомоги нашій державі на поточний рік до 8 млрд євро, а також нещодавнє рішення про передачу Україні шести гелікоптерів Sea King Mk41.