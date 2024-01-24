Посилення української ППО та підготовка угоди про безпекові гарантії: Зеленський поговорив із Шольцом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом - йшлося про посилення української системи ППО, а також про підготовку угоди між Україною та ФРН про безпекові гарантії, передає УНН.

"Докладно обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО, а також артилерії та бронетехніки. Приділили увагу питанням початку фактичного переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Відзначив важливу роль Німеччини в цьому та акцентував на необхідності подальшої підтримки України", - повідомив Зеленський.

Німеччина надасть Україні військової допомоги на понад 7 мільярдів євро – Шольц

Також, за словами Глави держави, обговорили питання забезпечення макрофінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу.

"Окремо обговорили питання підготовки угоди між Україною та ФРН про безпекові гарантії та заходи двостороннього політичного діалогу у найближчій перспективі", - додав Президент.

Шольц закликав Європу збільшити військову підтримку України

Крім того, Зеленський подякував за особисті зусилля у всесторонній довготривалій підтримці України з боку ФРН, збільшенні оборонної допомоги нашій державі на поточний рік до 8 млрд євро, а також нещодавнє рішення про передачу Україні шести гелікоптерів Sea King Mk41.