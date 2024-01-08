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Шольц закликав Європу збільшити військову підтримку України

Шольц закликав Європу збільшити військову підтримку України

Київ • УНН

 • 28452 перегляди

Канцлер Олаф Шольц закликає країни ЄС збільшити військову підтримку України, зазначаючи, що нинішні зусилля є недостатніми.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу цьгоріч збільшити військову підтримку України. Про це німецький політик заявив після зустрічі з новим прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом у Берліні, передає УНН з посиланням на Handelsblatt.  

Деталі 

У будь-якому випадку, поставки зброї для України, заплановані поки що більшістю країн-членів ЄС, занадто низькі. Тому я закликаю наших союзників у Європейському Союзі також активізувати свої зусилля на користь України

- заявив Шольц. 

За його словами, що найпізніше до наступного саміту 1 лютого Євросоюзу необхідно мати максимально точне уявлення про те, який внесок європейські партнери зроблять у підтримку України цього року.

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"Європа повинна продемонструвати, що вона стоїть на боці України, на боці свободи, міжнародного права та європейських цінностей", – підкреслив він.

Доповнення 

Канцлер Німеччини підкреслив, що його держава є найбільшим донором допомоги Україні після США й лише на цей рік заклала 8 мільярдів євро на постачання їй зброї та військового обладнання, не рахуючи гуманітарної та фінансової підтримки.

Нагадаємо

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, на тлі масованого ракетного удару 2 січня, закликала міжнародних партнерів до додаткової підтримки України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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