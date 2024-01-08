Шольц призвал Европу увеличить военную поддержку Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие страны Европейского Союза в этом году увеличить военную поддержку Украины. Об этом немецкий политик заявил после встречи с новым премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине, передает УНН со ссылкой на Handelsblatt.

Детали

В любом случае, поставки оружия для Украины, запланированные пока большинством стран-членов ЕС, слишком низкие. Поэтому я призываю наших союзников в Европейском Союзе также активизировать свои усилия в пользу Украины - заявил Шольц.

По его словам, что самое позднее к следующему саммиту 1 февраля Евросоюзу необходимо иметь максимально точное представление о том, какой вклад европейские партнеры сделают в поддержку Украины в этом году.

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"Европа должна продемонстрировать, что она стоит на стороне Украины, на стороне свободы, международного права и европейских ценностей", - подчеркнул он.

Дополнение

Канцлер Германии подчеркнул, что его государство является крупнейшим донором помощи Украине после США и только на этот год заложило 8 миллиардов евро на поставку ей оружия и военного оборудования, не считая гуманитарной и финансовой поддержки.

Напомним,

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, на фоне массированного ракетного удара 2 января, призвала международных партнеров к дополнительной поддержке Украины.