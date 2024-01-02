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Україна потребує додаткової підтримки: посол ЄС відреагувала на сьогоднішню атаку рф

Україна потребує додаткової підтримки: посол ЄС відреагувала на сьогоднішню атаку рф

Київ • УНН

 • 38794 перегляди

Катаріна Матернова закликає до додаткової підтримки України після жорстокої російської атаки на Київ та Харків, що призвела до жертв серед цивільного населення та руйнувань.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на сьогоднішню атаку рф, зазначивши, що Україна потребує додаткової підтримки зараз. Про це вона написала в соціальній мережі Х, передає УНН.

Сьогодні Україна стала жертвою чергової жорстокої атаки рф. Столиця Київ, Харків – під обстрілом російських ракет і безпілотників. Цивільні – вбиті й поранені, зруйнована інфраструктура. Україна потребує додаткової підтримки зараз, щоб врятувати життя. росію буде притягнуто до відповідальності

- написала в соцмережі Х Матернова.

Нагадаємо

Російські війська сьогодні повторили масовану атаку на Україну, як було 29 грудня. Уночі знищено 35 з 35 "шахедів", а згодом - 10 з 10 ракет "Кинджал", 59 з 70 крилатих ракет та 3 з трьох "Калібрів".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до рішучих міжнародних дій, включаючи прискорення поставок засобів протиповітряної оборони та використання заморожених російських активів, після смертоносної атаки росії на цивільні об'єкти.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила масовану атаку росії на Україну.

Павло Башинський

Павло Башинський

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