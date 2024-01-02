Україна потребує додаткової підтримки: посол ЄС відреагувала на сьогоднішню атаку рф
Київ • УНН
Катаріна Матернова закликає до додаткової підтримки України після жорстокої російської атаки на Київ та Харків, що призвела до жертв серед цивільного населення та руйнувань.
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на сьогоднішню атаку рф, зазначивши, що Україна потребує додаткової підтримки зараз. Про це вона написала в соціальній мережі Х, передає УНН.
Сьогодні Україна стала жертвою чергової жорстокої атаки рф. Столиця Київ, Харків – під обстрілом російських ракет і безпілотників. Цивільні – вбиті й поранені, зруйнована інфраструктура. Україна потребує додаткової підтримки зараз, щоб врятувати життя. росію буде притягнуто до відповідальності
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