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У небі над Україною знищено 72 ракети, рф попередньо запустила 99 - Залужний

Київ • УНН

 • 44343 перегляди

Російські війська здійснили масовану ракетну атаку на Україну, як і раніше, 29 грудня, при цьому українські сили перехопили більшість ракет.

Російські війська сьогодні повторили масовану атаку на Україну, як було 29 грудня. Уночі знищено 35 з 35 "шахедів", а згодом - 10 з 10 ракет "Кинджал", 59 з 70 крилатих ракет та 3 з трьох "Калібрів". За попередніми результатами, ворог застосував 99 ракет різних типів. Про це повідомив у вівторок Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, пише УНН.

У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року. (...) Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі: 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"; 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 із 3 крилаті ракети "Калібр"

- написав Залужний у Telegram.

Деталі

Залужний повідомив, що ворогом "атаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти". Основний напрямок удару – столиця України.

З його слів, у першій хвилі атакували "шахедами" з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України.

Усі 35 ударних БпЛА "Shahed-136/131" було знищено протиповітряною обороною, про що повідомлялося раніше.

"Уранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Із 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К. Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400. Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П", - зазначив Залужний.

"За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів", - вказав Головнокомандувач ЗСУ.

Зеленський: росія із 31 грудня спрямувала на Україну близько 170 "шахедів" і десятки ракет, абсолютну більшість - по цивільних об'єктах02.01.24, 11:04 • 44726 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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