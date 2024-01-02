Зеленський: росія із 31 грудня спрямувала на Україну близько 170 "шахедів" і десятки ракет, абсолютну більшість - по цивільних об'єктах

Російські війська для атак на Україну із 31 грудня застосували вже близько 170 ударних дронів типу Shahed і десятки ракет різних типів, абсолютну більшість ворог спрямував по цивільних об'єктах, повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Президент вказав, що вже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу.

Із 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах. Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не "петріоти" та інші захисні системи