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Зеленський: росія із 31 грудня спрямувала на Україну близько 170 "шахедів" і десятки ракет, абсолютну більшість - по цивільних об'єктах

Київ • УНН

 • 44726 перегляди

За словами Зеленського, російські війська запустили 170 безпілотників "шахед" і десятки ракет по Україні з 31 грудня

Російські війська для атак на Україну із 31 грудня застосували вже близько 170 ударних дронів типу Shahed і десятки ракет різних типів, абсолютну більшість ворог спрямував по цивільних об'єктах, повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Президент вказав, що вже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу.

 Із 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах. Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не "петріоти" та інші захисні системи

- написав Зеленський у соцмережах.

"Цьогоріч продовжимо роботу з усіма у світі, хто цінує життя, щоб додатково зміцнити наш повітряний щит і притягти росію до відповідальності за скоєне. Держава-терорист повинна відчути наслідки того, що вона робить", - вказав Глава держави.

"Відомо про 92 поранених, четверо людей загинули": Зеленський показав відео наслідків масованої атаки рф02.01.24, 10:59 • 39421 перегляд

Юлія Шрамко

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