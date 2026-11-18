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Іспанський суд розпочав розслідування щодо співака Хуліо Іглесіаса за скаргами двох працівниць, які стверджують, що зазнали з його боку сексуального насильства та фізичних нападів, коли працювали в його маєтках у Карибському басейні, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Про початок розслідування Національною судовою колегією (Audiencia Nacional) стало відомо майже через 11 місяців після того, як іспанська прокуратура відхилила скарги цих жінок. Тоді прокурори заявили, що іспанські суди не мають юрисдикції в цій справі, оскільки ймовірні правопорушення сталися за межами Іспанії.

Однак правозахисна організація Women’s Link Worldwide, яка представляє інтереси жінок, довела, що Національна судова колегія має право розглядати цю справу, а іспанське громадянство Іглесіаса є достатньою підставою для проведення судового розгляду в Іспанії. 3 вересня організація подала нову кримінальну скаргу від імені постраждалих.

Про ці звинувачення стало відомо в січні цього року після трирічного спільного розслідування іспанського видання elDiario.es та іспаномовної телемережі Univision Noticias. У межах розслідування було зібрано свідчення 15 колишніх працівників, які працювали на співака (якому зараз 83 роки) у період із кінця 1990-х до 2023 року.

Дві заявниці — хатня робітниця та фізіотерапевтка, які працювали в маєтках Іглесіаса в Домініканській Республіці та на Багамах, — стверджують, що артист вдавався до "недоречних дотиків, образ і принижень... в атмосфері контролю та постійних домагань". За їхніми словами, ці дії відбувалися у 2021 році.

У заяві, оприлюдненій у середу, Національна судова колегія повідомила, що розглядає скаргу, в якій Іглесіаса звинувачують у "злочинах проти статевої свободи, а також у діях, що завдали тілесних ушкоджень і були пов’язані з принизливим поводженням".

Слідчий суддя Антоніо Пінья заявив, що попередніх доказів, наданих однією із заявниць, достатньо для початку розслідування.

"На фотографії заявниці видно синець на руці, який міг утворитися внаслідок того, що її міцно схопили, — зазначив Пінья. — На тому ж знімку на стегні помітні два сліди, схожі на людські укуси; згідно зі скаргою, вони з’явилися, коли жінку примушували до участі в сексуальних діях". Суддя заявив, що поданий "детальний" опис подій у поєднанні з попередніми доказами є "достатньою підставою для відкриття провадження, що, однак, не означає жодної оцінки достовірності скарги".

Водночас Пінья відхилив твердження жінок про торгівлю людьми та порушення трудового законодавства, а також зазначив, що щодо деяких із імовірних правопорушень міг спливти строк давності. Суддя викликав обох жінок для надання свідчень особисто 3 лютого наступного року.

Іглесіас, який за свою шістдесятирічну кар’єру продав понад 300 мільйонів платівок, відкинув усі звинувачення. Він заявив, що захищатиметься від того, що назвав "серйозною образою".

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У заяві, опублікованій в Instagram у січні, Іглесіас написав: "З великим жалем я відповідаю на звинувачення з боку двох осіб, які раніше працювали в моєму домі. Я ніколи не чинив насильства, не примушував до чогось і не виявляв неповаги до жодної жінки. Ці звинувачення абсолютно неправдиві й завдають мені глибокого болю".

В організації Women’s Link зазначили, що ця справа демонструє необхідність забезпечення державами доступу до правосуддя.

"Кожен має право на те, щоб правоохоронні та судові органи розслідували факти, коли є ознаки ймовірних порушень прав людини, — заявила Йована Ріос Сіснерос, виконавча директорка цієї неурядової організації. — Іспанська держава зобов’язана гарантувати рівний доступ до правосуддя, незалежно від того, ким є обвинувачена особа".

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