Іспанія закрила справу проти Хуліо Іглесіаса щодо сексуального насильства

Прокуратура Високого суду Іспанії офіційно припинила розслідування щодо легендарного співака Хуліо Іглесіаса, якого звинувачували в сексуальному насильстві та торгівлі людьми. Прокурори постановили, що іспанська Феміда не має повноважень розглядати справу, оскільки ймовірні злочини відбувалися за межами країни, а позивачки не є громадянками Іспанії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Скарга була подана на початку січня правозахисною організацією "Women’s Link Worldwide" від імені двох колишніх працівниць резиденцій Іглесіаса на Карибах. Жінки стверджували, що у 2021 році під час роботи в Домініканській Республіці та на Багамах вони стали жертвами сексуальної агресії, примусової праці та постійного психологічного тиску.

Однак іспанське правосуддя дійшло висновку, що через обмеження принципу універсальної юрисдикції суд не може судити 82-річного артиста за дії, вчинені на іноземній території проти іноземних підданих.

Реакція артиста та подальші перспективи

Сам Хуліо Іглесіас раніше назвав усі звинувачення "абсолютно хибними" та "глибоко образливими", заявивши про намір захищати свою репутацію. Попри закриття провадження в Мадриді, прокуратура наголосила, що жертви зберігають право звернутися до правоохоронних органів Домінікани або Багамських островів. Наразі офіційні представники співака та лейбл Sony Music утримуються від розширених коментарів, тоді як правозахисники висловлюють жаль через неможливість притягнути зірку до відповідальності на його батьківщині.

