Іспанія закрила справу проти Хуліо Іглесіаса щодо сексуального насильства

00:59 • 7304 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23:44 • 20941 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 21742 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 20609 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 19864 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 34124 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 30574 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 19180 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 26077 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 57602 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
росія б’є по Україні ракетами С-400, що виготовлялися на експорт для Індії23 січня, 20:49 • 3804 перегляди
Енергетичний шторм у США: Арктичний холод загрожує видобутку нафти в найбільших басейнах23 січня, 21:33 • 4400 перегляди
Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв’язки з КитаємPhoto23 січня, 22:16 • 4590 перегляди
Криваве весілля у Пакистані: смертник підірвав гостей у будинку проурядового лідера23:49 • 3838 перегляди
На Тайвані закликали Україну вибачитися за багаторічну військову підтримку Китаю00:22 • 11890 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 34120 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 57601 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 78933 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 74542 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 76442 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Михайло Федоров
Рустем Умєров
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Іран
Ґренландія
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 24443 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 23892 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 38891 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 54086 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 48483 перегляди
Іспанія закрила справу проти Хуліо Іглесіаса щодо сексуального насильства

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Прокуратура Іспанії припинила розслідування щодо Хуліо Іглесіаса через відсутність юрисдикції. Звинувачення стосувалися сексуального насильства та торгівлі людьми за межами країни.

Іспанія закрила справу проти Хуліо Іглесіаса щодо сексуального насильства

Прокуратура Високого суду Іспанії офіційно припинила розслідування щодо легендарного співака Хуліо Іглесіаса, якого звинувачували в сексуальному насильстві та торгівлі людьми. Прокурори постановили, що іспанська Феміда не має повноважень розглядати справу, оскільки ймовірні злочини відбувалися за межами країни, а позивачки не є громадянками Іспанії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Скарга була подана на початку січня правозахисною організацією "Women’s Link Worldwide" від імені двох колишніх працівниць резиденцій Іглесіаса на Карибах. Жінки стверджували, що у 2021 році під час роботи в Домініканській Республіці та на Багамах вони стали жертвами сексуальної агресії, примусової праці та постійного психологічного тиску.

Прокуратура Іспанії розпочала розслідування звинувачень Хуліо Іглесіаса у сексуальному насильстві13.01.26, 21:54 • 4629 переглядiв

Однак іспанське правосуддя дійшло висновку, що через обмеження принципу універсальної юрисдикції суд не може судити 82-річного артиста за дії, вчинені на іноземній території проти іноземних підданих.

Реакція артиста та подальші перспективи

Сам Хуліо Іглесіас раніше назвав усі звинувачення "абсолютно хибними" та "глибоко образливими", заявивши про намір захищати свою репутацію. Попри закриття провадження в Мадриді, прокуратура наголосила, що жертви зберігають право звернутися до правоохоронних органів Домінікани або Багамських островів. Наразі офіційні представники співака та лейбл Sony Music утримуються від розширених коментарів, тоді як правозахисники висловлюють жаль через неможливість притягнути зірку до відповідальності на його батьківщині. 

Хуліо Іглесіас заперечує звинувачення у сексуальному насильстві та торгівлі людьми17.01.26, 04:39 • 6412 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Музикант
Домініканська Республіка
Багамські Острови
Reuters
Іспанія
Мадрид