Испания закрыла дело против Хулио Иглесиаса по сексуальному насилию

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Прокуратура Испании прекратила расследование в отношении Хулио Иглесиаса из-за отсутствия юрисдикции. Обвинения касались сексуального насилия и торговли людьми за пределами страны.

Испания закрыла дело против Хулио Иглесиаса по сексуальному насилию

Прокуратура Высокого суда Испании официально прекратила расследование в отношении легендарного певца Хулио Иглесиаса, которого обвиняли в сексуальном насилии и торговле людьми. Прокуроры постановили, что испанская Фемида не имеет полномочий рассматривать дело, поскольку предполагаемые преступления происходили за пределами страны, а истицы не являются гражданками Испании. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Жалоба была подана в начале января правозащитной организацией "Women’s Link Worldwide" от имени двух бывших сотрудниц резиденций Иглесиаса на Карибах. Женщины утверждали, что в 2021 году во время работы в Доминиканской Республике и на Багамах они стали жертвами сексуальной агрессии, принудительного труда и постоянного психологического давления.

Прокуратура Испании начала расследование обвинений Хулио Иглесиаса в сексуальном насилии13.01.26, 21:54 • 4629 просмотров

Однако испанское правосудие пришло к выводу, что из-за ограничения принципа универсальной юрисдикции суд не может судить 82-летнего артиста за действия, совершенные на иностранной территории против иностранных подданных.

Реакция артиста и дальнейшие перспективы

Сам Хулио Иглесиас ранее назвал все обвинения "абсолютно ложными" и "глубоко оскорбительными", заявив о намерении защищать свою репутацию. Несмотря на закрытие производства в Мадриде, прокуратура подчеркнула, что жертвы сохраняют право обратиться в правоохранительные органы Доминиканы или Багамских островов. В настоящее время официальные представители певца и лейбл Sony Music воздерживаются от расширенных комментариев, тогда как правозащитники выражают сожаление из-за невозможности привлечь звезду к ответственности на его родине. 

Хулио Иглесиас отрицает обвинения в сексуальном насилии и торговле людьми17.01.26, 04:39 • 6412 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Музыкант
Доминиканская Республика
Багамы
Reuters
Испания
Мадрид