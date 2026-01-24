Испания закрыла дело против Хулио Иглесиаса по сексуальному насилию

Прокуратура Высокого суда Испании официально прекратила расследование в отношении легендарного певца Хулио Иглесиаса, которого обвиняли в сексуальном насилии и торговле людьми. Прокуроры постановили, что испанская Фемида не имеет полномочий рассматривать дело, поскольку предполагаемые преступления происходили за пределами страны, а истицы не являются гражданками Испании. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Жалоба была подана в начале января правозащитной организацией "Women’s Link Worldwide" от имени двух бывших сотрудниц резиденций Иглесиаса на Карибах. Женщины утверждали, что в 2021 году во время работы в Доминиканской Республике и на Багамах они стали жертвами сексуальной агрессии, принудительного труда и постоянного психологического давления.

Однако испанское правосудие пришло к выводу, что из-за ограничения принципа универсальной юрисдикции суд не может судить 82-летнего артиста за действия, совершенные на иностранной территории против иностранных подданных.

Реакция артиста и дальнейшие перспективы

Сам Хулио Иглесиас ранее назвал все обвинения "абсолютно ложными" и "глубоко оскорбительными", заявив о намерении защищать свою репутацию. Несмотря на закрытие производства в Мадриде, прокуратура подчеркнула, что жертвы сохраняют право обратиться в правоохранительные органы Доминиканы или Багамских островов. В настоящее время официальные представители певца и лейбл Sony Music воздерживаются от расширенных комментариев, тогда как правозащитники выражают сожаление из-за невозможности привлечь звезду к ответственности на его родине.

