Хулио Иглесиас отрицает обвинения в сексуальном насилии и торговле людьми
Киев • УНН
Испанский певец Хулио Иглесиас отверг обвинения в сексуальном и физическом насилии, назвав заявления женщин «абсолютной неправдой». Верховный суд Испании получил документы по делу, которое может быть рассмотрено в Мадриде.
Всемирно известный испанский певец Хулио Иглесиас официально отверг обвинения в сексуальном и физическом насилии над двумя бывшими сотрудницами. Артист назвал заявления женщин "абсолютной неправдой" и выразил глубокую скорбь из-за сложившейся ситуации. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Подробности
Согласно материалам совместного расследования изданий elDiario.es и Univision Noticias, инциденты якобы имели место в 2021 году в резиденциях певца в Доминиканской Республике и на Багамах. Правозащитная организация Women's Link Worldwide, представляющая интересы истиц, выдвинула против 82-летнего музыканта тяжкие обвинения:
- преступления против сексуальной свободы и домогательства;
- торговля людьми с целью принудительного труда;
- удержание лиц в подневольном состоянии.
Юридический статус дела
Верховный суд Испании уже получил официальные документы. Несмотря на то, что события происходили за пределами страны, дело может рассматривать мадридский суд, поскольку испанское законодательство позволяет преследовать своих граждан за преступления, совершенные за границей.
Реакция артиста
В своем обращении в Instagram Иглесиас подчеркнул, что никогда не принуждал и не унижал ни одну женщину.
Я никогда не сталкивался с такой злобой, но у меня все еще есть силы, чтобы люди узнали полную правду
Хулио Иглесиас является одним из самых успешных исполнителей в истории, обладателем премии "Грэмми" и отцом поп-звезды Энрике Иглесиаса.
