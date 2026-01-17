Хулио Иглесиас отрицает обвинения в сексуальном насилии и торговле людьми

$43.180.08
50.320.20
ukenru
00:18 • 1702 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 10920 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 15611 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 19864 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 19040 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 35961 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 31907 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27869 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25809 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25105 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай прекратил импорт электроэнергии из рф16 января, 16:40 • 3468 просмотра
В Британии состоялся первый полет автономного военного вертолетаPhoto16 января, 17:04 • 3232 просмотра
Сын главы Чечни Адам Кадыров в реанимации после ДТП в Грозном - СМИ16 января, 18:43 • 4178 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 5104 просмотра
Чехия передаст Украине боевые самолеты для борьбы с беспилотниками20:46 • 6334 просмотра
публикации
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 19863 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 15156 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 48047 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 79364 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 97856 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Тим Уолз
Сэм Альтман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Венесуэла
Германия
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto00:47 • 688 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 5136 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 20444 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 25311 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 36881 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
9К720 Искандер

Хулио Иглесиас отрицает обвинения в сексуальном насилии и торговле людьми

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Испанский певец Хулио Иглесиас отверг обвинения в сексуальном и физическом насилии, назвав заявления женщин «абсолютной неправдой». Верховный суд Испании получил документы по делу, которое может быть рассмотрено в Мадриде.

Хулио Иглесиас отрицает обвинения в сексуальном насилии и торговле людьми
Фото: AP

Всемирно известный испанский певец Хулио Иглесиас официально отверг обвинения в сексуальном и физическом насилии над двумя бывшими сотрудницами. Артист назвал заявления женщин "абсолютной неправдой" и выразил глубокую скорбь из-за сложившейся ситуации. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Согласно материалам совместного расследования изданий elDiario.es и Univision Noticias, инциденты якобы имели место в 2021 году в резиденциях певца в Доминиканской Республике и на Багамах. Правозащитная организация Women's Link Worldwide, представляющая интересы истиц, выдвинула против 82-летнего музыканта тяжкие обвинения:

  • преступления против сексуальной свободы и домогательства;
    • торговля людьми с целью принудительного труда;
      • удержание лиц в подневольном состоянии.

        Юридический статус дела

        Верховный суд Испании уже получил официальные документы. Несмотря на то, что события происходили за пределами страны, дело может рассматривать мадридский суд, поскольку испанское законодательство позволяет преследовать своих граждан за преступления, совершенные за границей.

        Реакция артиста

        В своем обращении в Instagram Иглесиас подчеркнул, что никогда не принуждал и не унижал ни одну женщину.

        Я никогда не сталкивался с такой злобой, но у меня все еще есть силы, чтобы люди узнали полную правду

        – заявил певец, добавив, что намерен защищать свое достоинство в суде.

        Хулио Иглесиас является одним из самых успешных исполнителей в истории, обладателем премии "Грэмми" и отцом поп-звезды Энрике Иглесиаса. 

        Прокуратура Испании начала расследование обвинений Хулио Иглесиаса в сексуальном насилии13.01.26, 21:54 • 4508 просмотров

        Степан Гафтко

        КультураНовости Мира
        Музыкант
        Доминиканская Республика
        Багамы
        Испания
        Мадрид
        Instagram