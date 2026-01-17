Хуліо Іглесіас заперечує звинувачення у сексуальному насильстві та торгівлі людьми
Київ • УНН
Іспанський співак Хуліо Іглесіас відкинув звинувачення у сексуальному та фізичному насильстві, назвавши заяви жінок "абсолютною неправдою". Верховний суд Іспанії отримав документи у справі, яка може бути розглянута в Мадриді.
Всесвітньо відомий іспанський співак Хуліо Іглесіас офіційно відкинув звинувачення у сексуальному та фізичному насильстві над двома колишніми співробітницями. Артист назвав заяви жінок "абсолютною неправдою" та висловив глибокий сум через ситуацію, що склалася. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Згідно з матеріалами спільного розслідування видань elDiario.es та Univision Noticias, інциденти нібито мали місце у 2021 році в резиденціях співака в Домініканській Республіці та на Багамах. Правозахисна організація Women's Link Worldwide, яка представляє інтереси позивачок, висунула проти 82–річного музиканта тяжкі звинувачення:
- злочини проти сексуальної свободи та домагання;
- торгівля людьми з метою примусової праці;
- утримання осіб у підневільному стані.
Юридичний статус справи
Верховний суд Іспанії вже отримав офіційні документи. Попри те, що події відбувалися за межами країни, справу може розглядати мадридський суд, оскільки іспанське законодавство дозволяє переслідувати своїх громадян за злочини, скоєні за кордоном.
Реакція артиста
У своєму зверненні в Instagram Іглесіас наголосив, що ніколи не примушував та не принижував жодну жінку.
Я ніколи не стикався з такою злобою, але в мене все ще є сили, щоб люди дізналися повну правду
Хуліо Іглесіас є одним із найуспішніших виконавців в історії, володарем премії "Греммі" та батьком поп–зірки Енріке Іглесіаса.
