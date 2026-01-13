Прокуратура Іспанії розпочала розслідування звинувачень Хуліо Іглесіаса у сексуальному насильстві

Прокуратура Високого суду Іспанії (Audiencia Nacional) у вівторок 13 січня оголосила про початок попереднього провадження стосовно співака Хуліо Іглесіаса. 82-річного артиста звинувачують у сексуальному насильстві та торгівлі людьми дві колишні співробітниці, які працювали в його резиденціях у Карибському басейні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Звинувачення стали результатом трирічного розслідування іспанського видання elDiario.es та американського мовника Univision Noticias. Журналісти зібрали свідчення 15 колишніх працівників, двоє з яких - домашня робітниця та фізіотерапевт - заявили про безпосередні акти сексуальної агресії у 2021 році.

За даними медіа, події відбувалися в маєтках Іглесіаса в Пунта-Кані (Домініканська Республіка) та на Багамах. Потерпілі, яким на той момент було 22 та 25 років, стверджують, що співак створював "атмосферу контролю та постійних домагань", примушуючи їх до сексуальних контактів та піддаючи фізичним і словесним образам. Одна з жінок описала будинок артиста як "маленьку оселю жаху" через пануючий там режим ізоляції та приниження.

Офіційна реакція та статус справи

Прокуратура підтвердила, що заяву було подано 5 січня 2026 року організацією Women’s Link Worldwide. Наразі справа перебуває під грифом секретності, що обмежує розголошення додаткових подробиць.

Представники Іглесіаса та його звукозаписний лейбл Sony наразі утримуються від офіційних коментарів. Міністерка рівності Іспанії Ана Редондо назвала свідчення жінок "жахливими", зазначивши, що попри презумпцію невинуватості, довіряє показанням імовірних жертв.

Хуліо Іглесіас є одним із найуспішніших виконавців світу з тиражем понад 300 мільйонів проданих платівок. Розслідування триває, і у разі підтвердження вини артисту може загрожувати тривале ув'язнення за законами Іспанії.

