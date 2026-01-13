$43.260.18
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла
Ексклюзив
17:19 • 5294 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
14:15 • 13290 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 16455 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 25024 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
13 січня, 08:22 • 22025 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 25550 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33258 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49378 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – Зеленський
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37300 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Прокуратура Іспанії розпочала розслідування звинувачень Хуліо Іглесіаса у сексуальному насильстві

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Прокуратура Іспанії розпочала попереднє провадження щодо Хуліо Іглесіаса. Дві колишні співробітниці звинувачують 82-річного артиста у сексуальному насильстві та торгівлі людьми.

Прокуратура Іспанії розпочала розслідування звинувачень Хуліо Іглесіаса у сексуальному насильстві

Прокуратура Високого суду Іспанії (Audiencia Nacional) у вівторок 13 січня оголосила про початок попереднього провадження стосовно співака Хуліо Іглесіаса. 82-річного артиста звинувачують у сексуальному насильстві та торгівлі людьми дві колишні співробітниці, які працювали в його резиденціях у Карибському басейні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Звинувачення стали результатом трирічного розслідування іспанського видання elDiario.es та американського мовника Univision Noticias. Журналісти зібрали свідчення 15 колишніх працівників, двоє з яких - домашня робітниця та фізіотерапевт - заявили про безпосередні акти сексуальної агресії у 2021 році.

Актор Кевін Спейсі втратив будинок після низки звинувачень у сексуальних домаганнях20.11.25, 14:19 • 3660 переглядiв

За даними медіа, події відбувалися в маєтках Іглесіаса в Пунта-Кані (Домініканська Республіка) та на Багамах. Потерпілі, яким на той момент було 22 та 25 років, стверджують, що співак створював "атмосферу контролю та постійних домагань", примушуючи їх до сексуальних контактів та піддаючи фізичним і словесним образам. Одна з жінок описала будинок артиста як "маленьку оселю жаху" через пануючий там режим ізоляції та приниження.

Офіційна реакція та статус справи

Прокуратура підтвердила, що заяву було подано 5 січня 2026 року організацією Women’s Link Worldwide. Наразі справа перебуває під грифом секретності, що обмежує розголошення додаткових подробиць.

Лондонський суд виправдав Кевіна Спейсі за всіма 9 звинуваченнями в сексуальних злочинах26.07.23, 16:23 • 456354 перегляди

Представники Іглесіаса та його звукозаписний лейбл Sony наразі утримуються від офіційних коментарів. Міністерка рівності Іспанії Ана Редондо назвала свідчення жінок "жахливими", зазначивши, що попри презумпцію невинуватості, довіряє показанням імовірних жертв.

Хуліо Іглесіас є одним із найуспішніших виконавців світу з тиражем понад 300 мільйонів проданих платівок. Розслідування триває, і у разі підтвердження вини артисту може загрожувати тривале ув'язнення за законами Іспанії. 

Президентка Мексики подала заяву в поліцію через приставання чоловіка на вулиці06.11.25, 10:59 • 3264 перегляди

Степан Гафтко

