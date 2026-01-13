$43.260.18
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Прокуратура Испании начала расследование обвинений Хулио Иглесиаса в сексуальном насилии

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Прокуратура Испании начала предварительное производство в отношении Хулио Иглесиаса. Две бывшие сотрудницы обвиняют 82-летнего артиста в сексуальном насилии и торговле людьми.

Прокуратура Высокого суда Испании (Audiencia Nacional) во вторник, 13 января, объявила о начале предварительного производства в отношении певца Хулио Иглесиаса. 82-летнего артиста обвиняют в сексуальном насилии и торговле людьми две бывшие сотрудницы, работавшие в его резиденциях в Карибском бассейне. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Обвинения стали результатом трехлетнего расследования испанского издания elDiario.es и американского вещателя Univision Noticias. Журналисты собрали показания 15 бывших работников, двое из которых – домработница и физиотерапевт – заявили о непосредственных актах сексуальной агрессии в 2021 году.

Актер Кевин Спейси потерял дом после ряда обвинений в сексуальных домогательствах20.11.25, 14:19 • 3660 просмотров

По данным медиа, события происходили в поместьях Иглесиаса в Пунта-Кане (Доминиканская Республика) и на Багамах. Потерпевшие, которым на тот момент было 22 и 25 лет, утверждают, что певец создавал "атмосферу контроля и постоянных домогательств", принуждая их к сексуальным контактам и подвергая физическим и словесным оскорблениям. Одна из женщин описала дом артиста как "маленькое жилище ужаса" из-за царящего там режима изоляции и унижения.

Официальная реакция и статус дела

Прокуратура подтвердила, что заявление было подано 5 января 2026 года организацией Women’s Link Worldwide. В настоящее время дело находится под грифом секретности, что ограничивает разглашение дополнительных подробностей.

Лондонский суд оправдал Кевина Спейси по всем 9 обвинениям в сексуальных преступлениях26.07.23, 16:23 • 456354 просмотра

Представители Иглесиаса и его звукозаписывающий лейбл Sony пока воздерживаются от официальных комментариев. Министр равенства Испании Ана Редондо назвала показания женщин "ужасными", отметив, что, несмотря на презумпцию невиновности, доверяет показаниям предполагаемых жертв.

Хулио Иглесиас является одним из самых успешных исполнителей мира с тиражом более 300 миллионов проданных пластинок. Расследование продолжается, и в случае подтверждения вины артисту может грозить длительное тюремное заключение по законам Испании. 

Президент Мексики подала заявление в полицию из-за приставаний мужчины на улице06.11.25, 10:59 • 3264 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Музыкант
Пожизненное лишение свободы
Доминиканская Республика
Багамы
Reuters
Испания