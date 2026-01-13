Прокуратура Испании начала расследование обвинений Хулио Иглесиаса в сексуальном насилии
Прокуратура Испании начала предварительное производство в отношении Хулио Иглесиаса. Две бывшие сотрудницы обвиняют 82-летнего артиста в сексуальном насилии и торговле людьми.
Прокуратура Высокого суда Испании (Audiencia Nacional) во вторник, 13 января, объявила о начале предварительного производства в отношении певца Хулио Иглесиаса. 82-летнего артиста обвиняют в сексуальном насилии и торговле людьми две бывшие сотрудницы, работавшие в его резиденциях в Карибском бассейне. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Обвинения стали результатом трехлетнего расследования испанского издания elDiario.es и американского вещателя Univision Noticias. Журналисты собрали показания 15 бывших работников, двое из которых – домработница и физиотерапевт – заявили о непосредственных актах сексуальной агрессии в 2021 году.
По данным медиа, события происходили в поместьях Иглесиаса в Пунта-Кане (Доминиканская Республика) и на Багамах. Потерпевшие, которым на тот момент было 22 и 25 лет, утверждают, что певец создавал "атмосферу контроля и постоянных домогательств", принуждая их к сексуальным контактам и подвергая физическим и словесным оскорблениям. Одна из женщин описала дом артиста как "маленькое жилище ужаса" из-за царящего там режима изоляции и унижения.
Официальная реакция и статус дела
Прокуратура подтвердила, что заявление было подано 5 января 2026 года организацией Women’s Link Worldwide. В настоящее время дело находится под грифом секретности, что ограничивает разглашение дополнительных подробностей.
Представители Иглесиаса и его звукозаписывающий лейбл Sony пока воздерживаются от официальных комментариев. Министр равенства Испании Ана Редондо назвала показания женщин "ужасными", отметив, что, несмотря на презумпцию невиновности, доверяет показаниям предполагаемых жертв.
Хулио Иглесиас является одним из самых успешных исполнителей мира с тиражом более 300 миллионов проданных пластинок. Расследование продолжается, и в случае подтверждения вины артисту может грозить длительное тюремное заключение по законам Испании.
