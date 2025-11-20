Актер Кевин Спейси потерял дом после ряда обвинений в сексуальных домогательствах

Актер Кевин Спейси фактически остался бездомным после серии обвинений в сексуальных домогательствах против него, передает УНН со ссылкой на Rolling Stone.

Детали

В новом интервью The Telegraph актер сказал, что потерял свой дом в Балтиморе, "потому что расходы за последние семь лет были астрономическими".

"У меня очень мало поступлений и очень много расходов", - сказал он. "С этим можно справиться. Как ни странно, я чувствую, что вернулся к тому, с чего начинал: просто переехал туда, где была работа. Все лежит на складах, и я надеюсь, что в какой-то момент, если ситуация продолжит улучшаться, я смогу решить, где хочу снова устроиться. Я живу в отелях, снимаю жилье на Airbnb, переезжаю туда, где работа. У меня буквально нет дома, вот что я пытаюсь объяснить".

Он охарактеризовал свое финансовое положение как "не очень хорошее" и признал, что банкротство — это тема, которая "обсуждается".

Добавим

За последние несколько лет Спейси обвиняли в сексуальных домогательствах более десятка мужчин. Он отрицал все обвинения. В 2023 году Спейси был признан невиновным в лондонском суде по делу, в котором четверо мужчин заявили, что он совершил над ними сексуальное насилие в период с 2001 по 2013 год. Его также признали невиновным в гражданском иске 2022 года, поданном актером Энтони Рэппом, который утверждал, что Спейси домогался его, когда ему было 14 лет.

С 2017 года, когда обвинения были выявлены, Спейси с трудом добивался работы в качестве актера. Он снялся в нескольких проектах и недавно выступил в варьете на Кипре, что стало главной темой репортажа The Telegraph. В интервью он заявил, что постепенно получает больше работы.

"Мы общаемся с несколькими чрезвычайно влиятельными людьми, которые хотят вернуть меня к работе", - сказал он. "И это произойдет в свое время. Но я также скажу, что, по моему мнению, индустрия ждет разрешения — от человека, занимающего чрезвычайно уважаемую и авторитетную должность".

Он продолжил, говоря о своем предполагаемом месте в черном списке Голливуда: "Поэтому, мне кажется, если Мартин Скорсезе или Квентин Тарантино позвонят Эвану (его менеджеру Эвану Ловенштейну) завтра, все будет закончено. Я буду невероятно доволен и рад, когда трубку поднимет такой талантливый человек".

Несмотря на финансовые трудности, Спейси сказал, что "совсем не чувствовал себя изолированным". "Но, кроме того, это было невероятно позитивно", - сказал он. "Возможность остановиться, взглянуть на свою жизнь, задать вопросы. Почему я был таким хорошим злодеем, почему я так хорошо вписался в существующую историю? И некоторые из этих вопросов были для меня важны, чтобы я мог взять на себя ответственность за свои ошибки".

Он добавил: "Я всегда чувствовал, что публика на моей стороне понимает, что произошло, и не верит в то, что они читают. И я всегда был безмерно благодарен за это".

