Актор Кевін Спейсі втратив будинок після низки звинувачень у сексуальних домаганнях

Актор Кевін Спейсі фактично залишився бездомним після серії звинувачень у сексуальних домаганнях проти нього, передає УНН із посиланням на Rolling Stone.

Деталі

У новому інтерв'ю The Telegraph актор сказав, що втратив свій будинок у Балтиморі, "тому що витрати за останні сім років були астрономічними".

"У мене дуже мало надходжень і дуже багато витрат", - сказав він. "З цим можна впоратися. Хоч як дивно, я відчуваю, що повернувся до того, з чого починав: просто переїхав туди, де була робота. Все лежить на складах, і я сподіваюся, що в якийсь момент, якщо ситуація продовжить покращуватись, я зможу вирішити, де хочу знову влаштуватися. Я живу в готелях, винаймаю житло на Airbnb, переїжджаю туди, де робота. У мене буквально нема дому, ось що я намагаюся пояснити".

Він охарактеризував своє фінансове становище як "не дуже хороше" і визнав, що банкрутство — це тема, що "обговорюється".

Додамо

За останні кілька років Спейсі звинувачували у сексуальних домаганнях понад десяток чоловіків. Він заперечував усі звинувачення. У 2023 році Спейсі був визнаний невинуватим у лондонському суді у справі, в якому четверо чоловіків заявили, що він скоїв над ними сексуальне насильство в період з 2001 по 2013 рік. Його також визнали невинуватим у цивільному позові 2022 року, поданому актором Ентоні Реппом, який стверджував, що Спейсі домагався його, коли йому було 14 років.

З 2017 року, коли звинувачення були виявлені, Спейсі насилу домагався роботи як актора. Він знявся у кількох проектах і нещодавно виступив у вар'єте на Кіпрі, що стало головною темою репортажу The Telegraph. В інтерв'ю він заявив, що поступово отримує більше роботи.

"Ми спілкуємося з кількома надзвичайно впливовими людьми, які хочуть повернути мене до роботи", - сказав він. "І це станеться свого часу. Але я також скажу, що, на мою думку, індустрія чекає дозволу — від людини, яка обіймає надзвичайно шановану та авторитетну посаду".

Він продовжив, говорячи про своє передбачуване місце в чорному списку Голлівуду: "Тому, мені здається, якщо Мартін Скорсезе або Квентін Тарантіно зателефонують Евану (його менеджера Евана Ловенштейна) завтра, все буде закінчено. Я буду неймовірно задоволений і радий, коли слухавку підніме така талановита людина".

Незважаючи на фінансові труднощі, Спейсі сказав, що "зовсім не відчував себе ізольованим". "Але, крім того, це було неймовірно позитивно", - сказав він. "Можливість зупинитися, поглянути на своє життя, поставити запитання. Чому я був таким добрим лиходієм, чому я так добре вписався в існуючу історію? І деякі з цих питань були для мене важливими, щоб я міг взяти на себе відповідальність за свої помилки".

Він додав: "Я завжди відчував, що публіка на моєму боці розуміє, що сталося, і не вірить у те, що вони читають. І я завжди був безмежно вдячний за це".

