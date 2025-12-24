Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машин
Київ • УНН
Audi USA опублікувала коротке відео в Instagram, де литі моделі автомобілів дрифтують по снігу замість літаючих оленів. У ролику мініатюрні версії відомих автомобілів Audi, включаючи серійні, гоночні та класичні моделі, розважаються в зимовому пейзажі.
Audi офіційно перейнялася святковим настроєм. Автовиробник нещодавно поділився коротким відео на своїй сторінці Audi USA в Instagram, у якому Рудольф, червононосий олень, представлений у новій інтерпретації: замість оленів, що літають, по снігу дрифтують литі моделі автомобілів. Це неймовірно мило, повідомляє Motor1.com, пише УНН.
Деталі
У кліпі на приблизно 1 хвилину та 40 секунд під назвою "Holiday Play, the Audi Way" мініатюрні версії деяких найвідоміших автомобілів Audi - серійних автомобілів, гоночних автомобілів та улюбленої класики. Автомобілі їздять по снігових заметах, ліплять сніговиків і загалом чудово проводять час разом.
Відео починається з крупного плану Audi Q8, який виїжджає з чарівного імбирного гаража. Звідти до веселощів швидко приєднуються знайомі брати і сестри, такі як RS6 Avant, RS3 та A6 E-Tron. Звичайно, це не було б справжньою святковою вечіркою Audi без легендарних гоночних автомобілів бренду; з ралі "Дакар" (Dakar), оригінальний Quattro, R10 TDI та багато інших.
Фінал об’єднує все разом, коли автомобілі прямують до величезного пряникового маєтку, де гордо висить сяючий логотип Audi з чотирма кільцями. Це просто веселе маленьке відео, щоб налаштувати автолюбителів на святковий дух, пише видання.
Audi анонсувала на 2026 рік нові моделі авто та "доступний" електромобіль 04.11.25, 17:41 • 3142 перегляди