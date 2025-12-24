Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машин

$42.150.10
23 грудня, 15:52 • 17007 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 32328 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 40765 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 49270 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 34331 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 39519 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 20495 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18632 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24157 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39564 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 15:15 • 40765 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 27764 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 49270 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 39519 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 96901 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машин

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Audi USA опублікувала коротке відео в Instagram, де литі моделі автомобілів дрифтують по снігу замість літаючих оленів. У ролику мініатюрні версії відомих автомобілів Audi, включаючи серійні, гоночні та класичні моделі, розважаються в зимовому пейзажі.

Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машин

Audi офіційно перейнялася святковим настроєм. Автовиробник нещодавно поділився коротким відео на своїй сторінці Audi USA в Instagram, у якому Рудольф, червононосий олень, представлений у новій інтерпретації: замість оленів, що літають, по снігу дрифтують литі моделі автомобілів. Це неймовірно мило, повідомляє Motor1.com, пише УНН.

Деталі

У кліпі на приблизно 1 хвилину та 40 секунд під назвою "Holiday Play, the Audi Way" мініатюрні версії деяких найвідоміших автомобілів Audi - серійних автомобілів, гоночних автомобілів та улюбленої класики. Автомобілі їздять по снігових заметах, ліплять сніговиків і загалом чудово проводять час разом.

Відео починається з крупного плану Audi Q8, який виїжджає з чарівного імбирного гаража. Звідти до веселощів швидко приєднуються знайомі брати і сестри, такі як RS6 Avant, RS3 та A6 E-Tron. Звичайно, це не було б справжньою святковою вечіркою Audi без легендарних гоночних автомобілів бренду; з ралі "Дакар" (Dakar), оригінальний Quattro, R10 TDI та багато інших.

Фінал об’єднує все разом, коли автомобілі прямують до величезного пряникового маєтку, де гордо висить сяючий логотип Audi з чотирма кільцями. Це просто веселе маленьке відео, щоб налаштувати автолюбителів на святковий дух, пише видання.

Audi анонсувала на 2026 рік нові моделі авто та "доступний" електромобіль 04.11.25, 17:41 • 3142 перегляди

Юлія Шрамко

