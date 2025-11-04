Audi анонсувала на 2026 рік нові моделі авто та "доступний" електромобіль

Audi готує амбітний "наступ" у 2026 році із пропозицією нових продуктів, з метою підтягнути продажі та залучити нових клієнтів. Передає УНН із посиланням на Мotor1.

Німецький виробник автомобілів схоже зробив висновки з черезмірної довіри до "безпрограшної" ставки на електромобілі, що раніше завершилося скасуванням електропозашляховика Q8 E-Tron та закриттям заводу в Брюсселі. І незважаючи на певний спад продажів, на тлі затримки із популярністю на ринку нових продуктів Audi , як A5, Q5 та A6, у Інгольштадті будують нові амбіційні проєкти. Серед них, вже у 2026 році на порядку денному три важливі нові моделі, які окреслюють майбутню стратегію бренду.

Audi Q9 вийде на ринок у 2026 році, конкуруючи з BMW X7 та Mercedes GLS

Q7 наступного покоління, що має зберегти свої двигуни внутрішнього згоряння. Перший в історії компанії Q9, що матиме бензинові силові агрегати, та імовірно, буде оснащений дизелем у Європі. Новий електромобіль початкового рівня.

Майбутнє авто з ДВЗ: у новому Vision X-Coupe Mazda презентує пристрій, що поглинає власні викиди

Щодо нового транспорту на електриці: це буде "доступний" електричний міський автомобіль, по класу нижче Q4 e-tron. В компанії обіцяють сучасну, повністю електричну реінкарнацію A2.

Окрім нових моделей, Audi також готує похідні RS для існуючих автомобілів. Поки що компанія не уточнила, які з них з'являться у 2026 році, втім оглядачі припускають, що мова іде про RS5.

Audi виключила чотирициліндрові моделі RS, а рядний п'ятициліндровий двигун наближається до завершення виробництва, наступний RS5, ймовірно, буде оснащений V-6 - пише Мotor1.

