Audi анонсувала на 2026 рік нові моделі авто та "доступний" електромобіль

15:06 • 5032 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
14:17 • 15508 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
13:39 • 17511 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 14586 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 15646 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 14296 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 20640 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
4 листопада, 07:25 • 44823 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24297 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
3 листопада, 16:38 • 81224 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Нафта подешевшала на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції після планів ОПЕК+ з видобутку4 листопада, 06:25 • 12268 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 41588 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 32455 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 16811 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 11452 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 11601 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 41712 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 16920 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 32561 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 29090 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 33224 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 42757 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Audi Q5
Фільм

Audi анонсувала на 2026 рік нові моделі авто та "доступний" електромобіль

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Незважаючи на падіння продажів, Audi анонсувала амбітний план на 2026 рік, який включає три нові моделі. Серед них Q7 наступного покоління, перший Q9 з бензиновими двигунами та новий "доступний" електричний міський автомобіль.

Audi анонсувала на 2026 рік нові моделі авто та "доступний" електромобіль

Audi готує амбітний "наступ" у 2026 році із пропозицією нових продуктів, з метою підтягнути продажі та залучити нових клієнтів. Передає УНН із посиланням на Мotor1.

Деталі

Німецький виробник автомобілів схоже зробив висновки з черезмірної довіри до "безпрограшної" ставки на електромобілі, що раніше завершилося скасуванням електропозашляховика Q8 E-Tron та закриттям заводу в Брюсселі. І незважаючи на певний спад продажів, на тлі затримки із популярністю на ринку нових продуктів Audi , як A5, Q5 та A6, у Інгольштадті будують нові амбіційні проєкти. Серед них, вже у 2026 році на порядку денному три важливі нові моделі, які окреслюють майбутню стратегію бренду.

Audi Q9 вийде на ринок у 2026 році, конкуруючи з BMW X7 та Mercedes GLS25.09.25, 15:39 • 5005 переглядiв

  1. Q7 наступного покоління, що має зберегти свої двигуни внутрішнього згоряння.
    1. Перший в історії компанії Q9, що матиме бензинові силові агрегати, та імовірно, буде оснащений дизелем у Європі.
      1. Новий електромобіль початкового рівня.

        Майбутнє авто з ДВЗ: у новому Vision X-Coupe Mazda презентує пристрій, що поглинає власні викиди03.11.25, 17:48 • 2440 переглядiв

        Щодо нового транспорту на електриці: це буде "доступний" електричний міський автомобіль, по класу нижче Q4 e-tron. В компанії обіцяють сучасну, повністю електричну реінкарнацію A2. 

        Окрім нових моделей, Audi також готує похідні RS для існуючих автомобілів. Поки що компанія не уточнила, які з них з'являться у 2026 році, втім оглядачі припускають, що мова іде про RS5.

        Audi виключила чотирициліндрові моделі RS, а рядний п'ятициліндровий двигун наближається до завершення виробництва, наступний RS5, ймовірно, буде оснащений V-6

        - пише Мotor1.

        Нагадаємо

        Українці рекордно наростили купівлю нових авто. Китайський бренд BYD очолив рейтинг українського ринку нових автомобілів на початку листопада, з рекордним зростанням продажів.

        Десятку найпопулярніших в українців авто "захопили" кросовери: на чолі рейтингу електрокар04.11.25, 09:18 • 3440 переглядiв

        Ігор Тележніков

        Авто
        Техніка
        Audi
        Audi Q5
        Брюссель
        Європа