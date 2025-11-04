Десятку найпопулярніших в українців авто "захопили" кросовери: на чолі рейтингу електрокар

Бестселерами жовтня на ринку нових легкових автомобілів в Україні стали кросовери, повідомили в асоціації "Укравтопром", пише УНН.

У жовтні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 38% українського ринку нових легковиків. В десятку найпопулярніших авто в черговий раз потрапили лише кросовери - повідомляє Укравтопром.

Очолив рейтинг електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx.

ТОП-10 нових легковиків місяця:

VOLKSWAGEN ID.Unyx - 441 од. RENAULT Duster - 432 од. BYD Song Plus - 391 од. TOYOTA RAV-4 - 384 од. BYD Leopard 3 - 261 од. TOYOTA Land Cruiser Prado - 247 од. HYUNDAI Tucson - 244 од. SKODA Kodiaq - 217 од. VOLKSWAGEN Touareg - 189 од. ZEEKR 7X - 169 од.

