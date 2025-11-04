ukenru
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Десятку найпопулярніших в українців авто "захопили" кросовери: на чолі рейтингу електрокар

Київ • УНН

 • 2314 перегляди

У жовтні 2025 року 38% українського ринку нових легковиків сформували десять найпопулярніших моделей, усі з яких – кросовери. Рейтинг очолив електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx, продажі якого склали 441 одиницю.

Десятку найпопулярніших в українців авто "захопили" кросовери: на чолі рейтингу електрокар

Бестселерами жовтня на ринку нових легкових автомобілів в Україні стали кросовери, повідомили в асоціації "Укравтопром", пише УНН.

У жовтні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 38% українського ринку нових легковиків. В десятку найпопулярніших авто в черговий раз потрапили лише кросовери

- повідомляє Укравтопром.

Очолив рейтинг електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx.

ТОП-10 нових легковиків місяця:

  1. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 441 од.
    1. RENAULT Duster - 432 од.
      1. BYD Song Plus - 391 од.
        1. TOYOTA RAV-4 - 384 од.
          1. BYD Leopard 3 - 261 од.
            1. TOYOTA Land Cruiser Prado - 247 од.
              1. HYUNDAI Tucson - 244 од.
                1. SKODA Kodiaq - 217 од.
                  1. VOLKSWAGEN Touareg - 189 од.
                    1. ZEEKR 7X - 169 од.

                      Українці рекордно наростили купівлю нових авто: китайський BYD продовжує лідирувати03.11.25, 09:30 • 2918 переглядiв

                      Юлія Шрамко

