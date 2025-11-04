Десятку найпопулярніших в українців авто "захопили" кросовери: на чолі рейтингу електрокар
Київ • УНН
У жовтні 2025 року 38% українського ринку нових легковиків сформували десять найпопулярніших моделей, усі з яких – кросовери. Рейтинг очолив електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx, продажі якого склали 441 одиницю.
Бестселерами жовтня на ринку нових легкових автомобілів в Україні стали кросовери, повідомили в асоціації "Укравтопром", пише УНН.
У жовтні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 38% українського ринку нових легковиків. В десятку найпопулярніших авто в черговий раз потрапили лише кросовери
Очолив рейтинг електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx.
ТОП-10 нових легковиків місяця:
- VOLKSWAGEN ID.Unyx - 441 од.
- RENAULT Duster - 432 од.
- BYD Song Plus - 391 од.
- TOYOTA RAV-4 - 384 од.
- BYD Leopard 3 - 261 од.
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 247 од.
- HYUNDAI Tucson - 244 од.
- SKODA Kodiaq - 217 од.
- VOLKSWAGEN Touareg - 189 од.
- ZEEKR 7X - 169 од.
