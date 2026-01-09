$42.990.27
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Міністерство охорони здоров'я провело перевірку ТОВ "Медичний Дім "Одрекс" та "Центр медицини" в рамках кримінальних справ за фактами ймовірного шахрайства та неналежного лікування. Раніше МОЗ вже позбавило ліцензії одну з юросіб "Одрексу" через відмову надати документацію.

МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex

Міністерство охорони здоровʼя провело перевірку ТОВ "Медичний Дім "Одрекс" та "Центр медицини", які фігурують у низці кримінальних справ за фактами можливого шахрайства, заволодіння коштами пацієнта та неналежного лікування. Про це у МОЗ повідомили у відповідь на запит УНН.

На лист Офісу Генерального прокурора від 18.12.2025 наказом МОЗ створено комісію з проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, товариством з обмеженою відповідальністю "Медичний Дім "Одрекс" та товариством з обмеженою відповідальністю "Центр медицини", термін роботи якої з 06 до 08 січня 2026 року 

- йдеться у відповіді на запит.

Приватна одеська клініка Odrex оформлена одразу на кілька юридичних осіб, деякі з яких мають медичні ліцензії. Як писав раніше УНН, загалом ідеться про щонайменше три ТОВки, пов’язані між собою засновниками та місцем провадження діяльності.

Варто зауважити, що ці ТОВки фігурують у кримінальних справах, відкритих за заявами родичів жертв лікування в "Одрексі" та пацієнтів, що вважають себе постраждалими. На сьогодні відомо про щонайменше 7 кримінальних проваджень за фактами можливих шахрайських дій, заволодіння коштами пацієнтів та неналежного лікування в скандальній одеській приватній клініці "Одрекс".

Одну з юридичних осіб МОЗ уже позбавив ліцензії. Йдеться про ТОВ "Медичний дім", на яке був оформлений "Одрекс" і яке фігурує у кримінальній справі щодо смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана в цьому медзакладі. Під час перевірки клініка відмовилась надати медичну документацію для вивчення дотримання медзакладом ліцензійних умов через що цю ТОВку позбавили ліцензії.

Пізніше стало відомо, що медзаклад був переоформлений на нову юридичну особу - ТОВ "Дім медицини". Очевидно, власники розуміли, що клініка втратить ліцензію через порушення і спробували убезпечитись. 

Крім того, Odrex вже зареєстрував ще одну фірму – ТОВ "МДО Південь". Бенефіціари нової юридичної особи Леонід Кучук, Марина Арутюнян та Марія Павлусенко – детальніше про те хто це такі, УНН писав раніше. Цілком ймовірно, що побоюючись суспільного розголосу і можливих нових перевірок дотримання ліцензійних вимог, власники клініки вирішили перестрахуватися та завчасно отримати ще одну "резервну" медичну ліцензію на нову ТОВку. Поки ТОВ "МДО Південь" не встигла отримати ліцензію Міністерства охорони здоров'я на проведення медичної діяльності. Та такий варіант розвитку подій виключати не слід.  

Адже, як раніше УНН писав, що  у ситуації з "Одрексом" можливий конфлікт інтересів у взаємовідносинах клініки з Міністерством охорони здоровʼя України. Генеральний директор Odrex Тігран Арутюнян входить до складу робочої групи МОЗ з розвитку приватної медицини, яку очолює міністр Віктор Ляшко.

За таких обставин у журналістів виникає закономірне питання: чи зможе Міністерство ухвалювати рішення щодо клініки, пов’язаної з членом власної робочої групи, без будь-якого впливу та упередженості? 

Нагадаємо

Колишні пацієнти та родини загиблих створили сайт Stop Odrex, на якому публікують власні історії та інформацію про перебіг кримінальних проваджень. Там можна також анонімно або відкрито розповісти свою історію про лікування в одеській приватній клініці Odrex.

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Odrex
Генеральний прокурор (Україна)
Віктор Ляшко
Одеса