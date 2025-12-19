Odrex тасує компанії: для чого власники скандальної одеської клініки зареєстрували нову фірму

$42.340.00
Ексклюзив
14:21 • 3192 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 4714 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 9632 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 12433 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фото
12:10 • 10536 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 15791 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10266 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моря
10:10 • 7920 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війни
Ексклюзив
09:00 • 23407 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 20210 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21 • 3192 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
11:39 • 15791 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
09:00 • 23407 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 49919 перегляди
Odrex тасує компанії: для чого власники скандальної одеської клініки зареєстрували нову фірму

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Після початку розслідування смерті бізнесмена Аднана Ківана, власники клініки "Одрекс" зареєстрували нову компанію "Медичний дім "Одрекс". У грудні 2025 року вони заснували ще одну фірму з надання медичних послуг – ТОВ "МДО Південь".

Odrex тасує компанії: для чого власники скандальної одеської клініки зареєстрували нову фірму

Після початку розслідування правоохоронцями обставин смерті в одеській клініці "Одрекс" бізнесмена Аднана Ківана, власники клініки заснували на заміну "Дому Медицини" (що фігурував у кримінальному провадженні) нову компанію "Медичний дім "Одрекс". Однак на цьому вони не зупинилися і у грудні цього року заснували ще одну фірму з надання медичних послуг, пише УНН. 

Згідно з інформацією моніторингової системи YouControl 10 грудня 2025 року засновник клініки "Одрекс" Леонід Кучук разом з Мариною Арутюнян та Марією Павлусенко, заснували ще одну компанію з надання медичних послуг - ТОВ "МДО Південь".

Перетасовування компаній та ліцензій

Багато років клініка Odrex працювала, як ТОВ "Дім Медицини". Коли ж компанія стала фігурантом кримінального провадження, власники клініки  у червні 2025 року зареєстрували ТОВ "Медичний дім "Одрекс", перед цим синхронно вийшовши зі складу засновників попередньої фірми. 

Тігран Арутюнян, Ірина Зайкова, Лариса Мисоцька, Євген Савицький, окрім того, є засновниками ТОВ "Центр медицини". Всі три зареєстровані як суб'єкти з надання медичних послуг, всі три, до недавнього часу, мали медичні ліцензії видані Міністерством охорони здоров'я. 

Своєю чергою "Дім медицини", після виходу згаданих вище засновників, отримав нового власника - Віктора Бежинару, який також тісно пов'язаний з бізнесом власників клініки. 

Примітно, що відбулася не лише перетасовка підприємств, а й ліцензій. Так, на сайті клініки роками розміщувалася ліцензія видана МОЗ на "Дім медицини", але коли розслідування смерті Аднана Ківана йшло повним ходом, то її замінили на ліцензію, яку поспіхом у липня 2025 року отримав "Медичний дім "Одрекс", а згодом замінили її на ліцензію видану на "Центр медицини" ще у 2012 році на безстроковій основі. 

У грудні цього року за результатами перевірки МОЗ, яку було ініційовано за запитом Офісу Генерального прокурора в рамках розслідування смерті пацієнта, "Дім медицини" позбавили ліцензії. Підставою стало не надання органу ліцензування документації, необхідної для проведення перевірки. 

Припинити дію ліцензії Міністерства охорони здоров’я України на провадження господарської діяльності з медичної практики повністю, за результатами позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб‘єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, видану товариству з обмеженою відповідальністю "Дім Медицини" (код ЄДРПОУ: 38156360, рішення про видачу ліцензії від 22.01.2015 № 30), на підставі акта про ненадання органу ліцензування ліцензіатом документів, інформації про предмет перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування під час перевірки від 25.11.2025 № 17/16/1 (пункт 10 частини дванадцятої статті 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі – Закон))

Нова ТОВ - нова ліцензія?

Цілком ймовірно, що побоюючись суспільного розголосу і можливих нових перевірок дотримання ліцензійних вимог, власники клініки вирішили зареєструвати ще одну фірму - ТОВ "МДО Південь".

Ця компанія ще не встигла отримати ліцензію Міністерства охорони здоров'я на проведення медичної діяльності. Та це не виключено. Адже свіжа ліцензія дозволить клініці продовжити роботу, навіть у випадку, якщо будуть виявлені порушення та анульовані ліцензії і "Медичного дому "Одрекс" і "Центру медицини". Такі дії власників клініки наштовхують на думку про те, що вони побоюються, що дію ліцензій дійсно можуть зупинити через порушення. І перестраховуються. А на тлі появи все нових свідчень про ймовірно неналежне лікування в "Одрексі" - такий варіант виключати не слід. 

Як ми писали вище співвласниками новоствореної "МДО Південь" стали засновник клініки "Одрекс" Леонід Кучук разом з Мариною Арутюнян та Марією Павлусенко. 

Леонід Кучук давній бізнес-партнер директора клініки Тіграна Арутюняна. Обоє починали з грального бізнесу. У 2012 році вони заснували Odrex, залишивши назву свого підприємства, яке займалося виготовлення гральних автоматів та обладнання для казино. 

Марина Арутюнян очевидно родичка Тіграна Арутюняна. Наразі вона є бенефіціаром лише новоствореної компанії "МДО Південь". Водночас у відкритих джерелах людина з аналогічним ПІБ фігурує у матеріалах суду за позовом "УкрСиббанку" та заявою ТОВ "Фінансова компанія "Позика". Судовий розгляд почався ще у 2012 році в Харцизькому міському суді Донецької області, а пізніше продовжився у Добропільському міськрайсуді Донеччини. В судовій ухвалі йдеться, що Марина Арутюнян взяла на себе відповідальність за позику, яку взяла інша особа. Розмір позики взятої у швейцарських франках за курсом на той час перевищував 570 тисяч грн. Крім того, Марина Арутюнян з Харцизька фігурує у базі Центру "Миротворець". Чи є новоспечена власниця "МДО Південь" і фігурантка бази "Миротворець" однією і тією ж особою - нам не відомо. 

Лілія Подоляк

Здоров'яКримінал та НП
Odrex
Міністерство охорони здоров'я України
Генеральний прокурор (Україна)