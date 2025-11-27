З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1

Медичний дім "Одрекс" став об'єктом пильної уваги правоохоронців та суспільства після смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана. Коли розслідування його смерті вийшло у публічну площину, виявилося, що клініка може бути пов’язана ще з кількома випадками смертей пацієнтів, ймовірно, спричинених діями лікарів. УНН вирішив з’ясувати, хто стоїть за клінікою.

Генеральним директором клініки "Одрекс" є одеський підприємець вірменського походження Тігран Арутюнян. Однак, він не єдиний власник, а загалом під спільною вивіскою об’єднані різні ТОВ та навіть страхова компанія.

Зміна ліцензій та підприємств

Ще день тому на сайті клініки розміщувалась ліцензія МОЗ, видана на ТОВ "Медичний дім "Одрекс", генеральним директором якої є вже згадуваний Арутюнян. Він же є і співвласником цього підприємства з часткою трохи більше 20%. Ще 17,5% відсотків належить Ларисі Мисоцькій, невеличка частка у 0,23% належить Євгену Савицькому, а ось понад 61% перебуває у власності Ірини Зайкової.

Але, ймовірно через перевірку МОЗ, ініційовану через можливі порушення у діяльності клініки, ліцензію замінили. Тепер на сайті оприлюднена ліцензія видана ТОВ "Центр медицини" безстроково ще у 2012 році. "Центр медицини" має тих самих засновників, що і "Медичний дім "Одрекс", заснований, як свідчать відомості у YouControl, вже після відкриття кримінального провадження у червні 2025 року. Вже за місяць ця фірма отримала від МОЗ дозвіл на проведення медичної діяльності і, фактично, замінила собою ТОВ "Дім медицини" - компанію на ліцензії якої клініка Odrex працювала багато років до того. Надавала клініка свої послуги, як "Дім медицини" і в момент смерті Аднана Ківана.

Керівником ТОВ "Дім медицини" був Арутюнян, він же був співзасновником разом із вже згадуваними Савицьким, Мисоцькою та Зайковою. Наразі структуру власності і керівника компанії змінили.

Асоціація діячів грального бізнесу та 2 тисячі ТОВок на одного

Лариса Мисоцька та Ірина Зайкова, згідно з відкрити даними, мають істотні частки в Українській асоціації діячів грального бізнесу, а в переліку засновників цієї Асоціації ми знайшли Фірму "Одрекс" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю.

Попри те, що ця фірма виступила засновником Асоціації діячів грального бізнесу основний вид її діяльності – виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів. Також вона має право виробляти устаткування спеціалізовано призначення, виробляти та продавати меблі, займатися комп’ютерним програмуванням та виробляти ігри та іграшки. Керівником та засновником цієї фірми "Одрекс" у вигляді ТОВ є Руслан Мерзляков з Донецька.

У відкритих джерелах ми виявили майже 2 тисячі (!) компаній до яких має або мав відношення Руслан Мерзляков (зареєстрований за однією і тією ж адресою у Донецьку, що підтверджує, що все це одна особа) як керівник чи співвласник. Профілі діяльності у юросіб різні: це і юридичні фірми, торгівельні та будівельні компанії, рекламні агентства та бізнес-центр тощо. Виникає логічне питання: Руслан Мерзляков – настільки потужний бізнесмен чи просто фунт?

На саму ж фірму "Одрекс" у виглядів ТОВ були зареєстровані торгові марки - дві з яких пов’язані з азартними іграми. Примітно, що раніше керівником цієї фірми був Тігран Арутюнян. А ось співвласницями раніше виступали вже згадувані Мисоцька і Зайкова.

"Невада" на Розкидайлівській в Одесі або як починався "Одрекс"

Про Ірину Зайкову у ЗМІ інформації небагато. Одне з перших посилань веде на статтю про рейтинг успішних жінок Одещини, складений у 2019 році. До цього рейтингу у категорії "Бізнес" увійшла і Зайкова з приміткою "Мати-героїня, засновниця Медичного дому Odrex". А ось інший лінк веде на статтю, де вказується, що Ірина Зайкова - співвласниця 18 компаній та може бути пов’язана з головою профспілки Одеського морпорту Володимиром Зайковим та екснардепом, колишнім керівником цього ж порту Миколаю Павлюком, якого підозрювали в розтраті державних коштів.

У цій же статті частково описується й історія "Одрекс" до того, як цю назву стала носити приватна клініка. Вказується, що фірма "Одрекс" була відкрита в Одесі ще у 1997 році і під виглядом виробництва ігрових автоматів ремонтувала старі завезені з-за кордону. Зареєстрована ця компанія була за адресою вул. Розкидайлівська, будинок 69/71 в Одесі де, до речі, зараз офіційно зареєстровані всі три фірми, які згадувались в історії про зміну ліцензії.

До початку "нульових", як пишуть журналісти, фірма "Одрекс" все ж почала виробляти ігрові автомати і випускала до 4 тисяч "одноруких бандитів" на рік, частину з яких відправляла на експорт, також випускалися ігрові столи та рулетки.

Все з тієї ж статті ми дізнаємося, що співвласниками фірми з виробництва ігрових автоматів були Тігран Арутюнян, Леонід Кучук та Ірина Зайкова.

У 2001 році, за інформацією журналістів, Кучук і Арутюнян заснували фірму "Невада", яка мала керувати власними ігровими залами. "Невада" була зареєстрована за тією ж адресою на Розкидайлівській. Пізніше ця фірма була перереєстрована на панамську офшорку "Корпорація ДВД АГ".

У 2009 році, після трагедії в гральному залі в Дніпрі, влада вирішила "перекрити кисень" гральному бізнесу, тодішній "Одрекс" і "Невада" зіштовхнулися з викликом, що змусив власників реорганізувати бізнес. Зокрема, була відкрита страхова компанія "Одрекс", а у 2012 році і однойменна клініка.

Ознаки того, що викладені у статті факти мали місце ми знаходимо і зараз у відкритих реєстрах. Так, наприклад, Зайкова була співвласницею "Невади" (яка і досі зареєстрована на Розкидайлівській), фірма "Одрекс" є співзасновником Асоціації діячів грального бізнесу, до якої входять і співвласниці клініки. На Зайкову зареєстровані два варіанти торгової марки "Одрекс" під якими, зокрема, надавалися послуги з гри на автоматах.

На тлі скандалу довкола клініки та появи свідчень родичів постраждалих та померлих пацієнтів клініки, про викачування медзакладом грошей, постає логічне питання: чи не перенесли власники клініки стару звичку "доїти" клієнтів з грального бізнесу у медичний?

"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки Odrex

Продовження про те, хто стоїть за клінікою Odrex читайте у наступних матеріалах УНН.