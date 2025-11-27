Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1

Медицинский дом "Одрекс" стал объектом пристального внимания правоохранителей и общества после смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана. Когда расследование его смерти вышло в публичную плоскость, оказалось, что клиника может быть связана еще с несколькими случаями смертей пациентов, вероятно, вызванных действиями врачей. УНН решил выяснить, кто стоит за клиникой.

Генеральным директором клиники "Одрекс" является одесский предприниматель армянского происхождения Тигран Арутюнян. Однако, он не единственный владелец, а в целом под общей вывеской объединены различные ООО и даже страховая компания.

Изменение лицензий и предприятий

Еще день назад на сайте клиники размещалась лицензия Минздрава, выданная на ООО "Медицинский дом "Одрекс", генеральным директором которой является уже упоминавшийся Арутюнян. Он же является и совладельцем этого предприятия с долей чуть более 20%. Еще 17,5% процентов принадлежит Ларисе Мысоцкой, небольшая доля в 0,23% принадлежит Евгению Савицкому, а вот более 61% находится в собственности Ирины Зайковой.

Но, вероятно из-за проверки Минздрава, инициированной из-за возможных нарушений в деятельности клиники, лицензию заменили. Теперь на сайте опубликована лицензия, выданная ООО "Центр медицины" бессрочно еще в 2012 году. "Центр медицины" имеет тех же учредителей, что и "Медицинский дом "Одрекс", основанный, как свидетельствуют сведения в YouControl, уже после открытия уголовного производства в июне 2025 года. Уже через месяц эта фирма получила от Минздрава разрешение на проведение медицинской деятельности и, фактически, заменила собой ООО "Дом медицины" - компанию, на лицензии которой клиника Odrex работала много лет до того. Предоставляла клиника свои услуги, как "Дом медицины" и в момент смерти Аднана Кивана.

Руководителем ООО "Дом медицины" был Арутюнян, он же был соучредителем вместе с уже упоминавшимися Савицким, Мысоцкой и Зайковой. Сейчас структуру собственности и руководителя компании изменили.

Ассоциация деятелей игорного бизнеса и 2 тысячи ООО на одного

Лариса Мысоцкая и Ирина Зайкова, согласно открытым данным, имеют существенные доли в Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса, а в перечне учредителей этой Ассоциации мы нашли Фирму "Одрекс" в виде общества с ограниченной ответственностью.

Несмотря на то, что эта фирма выступила учредителем Ассоциации деятелей игорного бизнеса, основной вид ее деятельности – производство медицинских и стоматологических инструментов и материалов. Также она имеет право производить оборудование специализированного назначения, производить и продавать мебель, заниматься компьютерным программированием и производить игры и игрушки. Руководителем и учредителем этой фирмы "Одрекс" в виде ООО является Руслан Мерзляков из Донецка.

В открытых источниках мы обнаружили почти 2 тысячи (!) компаний, к которым имеет или имел отношение Руслан Мерзляков (зарегистрированный по одному и тому же адресу в Донецке, что подтверждает, что все это одно лицо) как руководитель или совладелец. Профили деятельности у юрлиц разные: это и юридические фирмы, торговые и строительные компании, рекламные агентства и бизнес-центр и т.д. Возникает логичный вопрос: Руслан Мерзляков – настолько мощный бизнесмен или просто фунт?

На саму же фирму "Одрекс" в виде ООО были зарегистрированы торговые марки - две из которых связаны с азартными играми. Примечательно, что ранее руководителем этой фирмы был Тигран Арутюнян. А вот совладелицами ранее выступали уже упоминавшиеся Мысоцкая и Зайкова.

"Невада" на Раскидайловской в Одессе или как начинался "Одрекс"

Об Ирине Зайковой в СМИ информации немного. Одна из первых ссылок ведет на статью о рейтинге успешных женщин Одесской области, составленном в 2019 году. В этот рейтинг в категории "Бизнес" вошла и Зайкова с примечанием "Мать-героиня, основательница Медицинского дома Odrex". А вот другой линк ведет на статью, где указывается, что Ирина Зайкова - совладелица 18 компаний и может быть связана с главой профсоюза Одесского морпорта Владимиром Зайковым и экс-нардепом, бывшим руководителем этого же порта Николаем Павлюком, которого подозревали в растрате государственных средств.

В этой же статье частично описывается и история "Одрекс" до того, как это название стала носить частная клиника. Указывается, что фирма "Одрекс" была открыта в Одессе еще в 1997 году и под видом производства игровых автоматов ремонтировала старые, завезенные из-за границы. Зарегистрирована эта компания была по адресу ул. Раскидайловская, дом 69/71 в Одессе, где, кстати, сейчас официально зарегистрированы все три фирмы, которые упоминались в истории об изменении лицензии.

До начала "нулевых", как пишут журналисты, фирма "Одрекс" все же начала производить игровые автоматы и выпускала до 4 тысяч "одноруких бандитов" в год, часть из которых отправляла на экспорт, также выпускались игровые столы и рулетки.

Все из той же статьи мы узнаем, что совладельцами фирмы по производству игровых автоматов были Тигран Арутюнян, Леонид Кучук и Ирина Зайкова.

В 2001 году, по информации журналистов, Кучук и Арутюнян основали фирму "Невада", которая должна была управлять собственными игровыми залами. "Невада" была зарегистрирована по тому же адресу на Раскидайловской. Позже эта фирма была перерегистрирована на панамскую офшорку "Корпорация ДВД АГ".

В 2009 году, после трагедии в игорном зале в Днепре, власти решили "перекрыть кислород" игорному бизнесу, тогдашний "Одрекс" и "Невада" столкнулись с вызовом, который заставил владельцев реорганизовать бизнес. В частности, была открыта страховая компания "Одрекс", а в 2012 году и одноименная клиника.

Признаки того, что изложенные в статье факты имели место, мы находим и сейчас в открытых реестрах. Так, например, Зайкова была совладелицей "Невады" (которая и до сих пор зарегистрирована на Раскидайловской), фирма "Одрекс" является соучредителем Ассоциации деятелей игорного бизнеса, в которую входят и совладелицы клиники. На Зайкову зарегистрированы два варианта торговой марки "Одрекс", под которыми, в частности, предоставлялись услуги по игре на автоматах.

На фоне скандала вокруг клиники и появления свидетельств родственников пострадавших и умерших пациентов клиники, о выкачивании медзаведением денег, возникает логичный вопрос: не перенесли ли владельцы клиники старую привычку "доить" клиентов из игорного бизнеса в медицинский?

"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex

Продолжение о том, кто стоит за клиникой Odrex читайте в следующих материалах УНН.