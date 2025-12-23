$42.150.10
49.490.02
ukenru
Эксклюзив
15:15 • 236 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03 • 13867 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 13905 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 18514 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 13285 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 15742 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 21557 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 37432 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 52851 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 83378 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.5м/с
80%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры23 декабря, 05:45 • 34801 просмотра
Аварийные отключения света введены в нескольких регионах на фоне атаки рф - Укрэнерго23 декабря, 06:07 • 19338 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 13742 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 10864 просмотра
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД12:12 • 7964 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 244 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 884 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 13875 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 18525 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 83387 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Борис Писториус
Рафаэль Гросси
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 10959 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 13820 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 22550 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 24867 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 47357 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot

Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Игорь Зелинский, которого лоббируют на должность главы Госавиаслужбы, заблокировал эксплуатацию военно-транспортных самолетов Ил-76МД Министерства обороны. Это решение сделало невозможным использование критически важной авиатехники для логистических нужд ВСУ во время войны.

Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией

Игорь Зелинский, которого вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кулеба лоббирует как кандидата на должность главы Государственной авиационной службы Украины, системно принимал решения, наносившие очевидный ущерб обороноспособности Украины. По данным источников УНН, именно Зелинский заблокировал возможность эксплуатации военно-транспортных самолетов Ил-76МД Министерства обороны, которые могли бы существенно усилить логистические возможности Вооруженных сил Украины во время войны.

Как Зелинский заблокировал использование самолетов Ил-76МД для нужд армии

Еще в 1994 году Департамент авиационного транспорта Украины принял решение, которое разрешало эксплуатацию ряда модификаций тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76, включая модифицированные Ил-76МД, в гражданской авиации. 

На практике это означало, что самолеты, находившиеся на балансе Минобороны, могли привлекаться для гражданских и оборонных задач без дополнительных бюрократических процедур вроде переоформления или изменения их статуса на бумаге.

Как рассказали УНН представители авиарынка, после начала полномасштабной агрессии России в 2023 году украинские авиакомпании и сертифицированная организация-разработчик обратились в Госавиаслужбу с инициативой использовать Ил-76МД по правилам гражданской авиации в интересах Украины, без исключения их из баланса Минобороны. 

То есть такое решение позволило бы использовать эти военно-транспортные самолеты, например, для доставки военных грузов, гуманитарных или эвакуационных миссий, а также выполнения других логистических задач для армии.

Такую идею, по информации УНН, также поддержали в Министерстве обороны Украины, понимая, что каждый самолет в условиях полномасштабной войны критически важен для Вооруженных сил Украины.

В июне 2023 года Игорь Зелинский, который на тот момент исполнял обязанности главы Госавиаслужбы, официально подтвердил, что препятствий для такой эксплуатации Ил-76МД нет.

Однако уже через полгода он резко передумал.

В частности, по данным УНН, в декабре 2023 года Зелинский официально заявил, что самолеты Ил-76МД не имеют гражданского сертификата типа или другого аналогичного документа и не могут быть зарегистрированы в Государственном реестре воздушных судов Украины. 

Это абсолютно противоречило его предыдущей позиции и требованиям законодательства. 

На практике же это означало полное блокирование использования военно-транспортных самолетов Ил-76МД в интересах Украины, и Зелинский очевидно это хорошо осознавал.

Такая позиция регулятора привела к тому, что критически необходимая во время войны авиатехника до сих пор не может эксплуатироваться военными. Более того, пока эти самолеты простаивают, ведь для гражданской авиации небо над Украиной остается закрытым, государство тратит средства на их содержание.

Сейчас эта ситуация выглядит как умышленный ущерб интересам государства, попытка подрыва обороноспособности Украины и помощь стране-агрессору.

Зелинский мог годами вредить интересам Украины

История с военно-транспортными самолетами Ил-76МД — не единственный случай, когда действия бывшего руководства Госавиаслужбы могли вредить интересам нацбезопасности. С 2020 года Зелинский работал заместителем главы Госавиаслужбы Александра Бильчука. Но в феврале 2025 года вице-премьер Кулеба уволил Зелинского.

Позже Правительство уволило и Бильчука с должности после того, как в начале августа 2025 года он передал сопровождение ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd, имеющей прямые связи с российским ОПК. Это решение ставило под угрозу эксплуатацию этого типа вертолетов всеми составляющими сектора безопасности и обороны Украины.

Впоследствии выяснилось, что AAL Group Ltd, зарегистрированная в оффшорной юрисдикции ОАЭ, имеет прямые связи с российским ОПК. А как сообщил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский, конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России" из государственного концерна "Ростех".

Решение Бильчука было принято несмотря на то, что Транспортное командование Вооруженных сил США USTRANSCOM еще в 2024 году признало AAL Group Ltd непригодной для сотрудничества.

Как писал УНН, за время работы в Госавиаслужбе Зелинский вместе с Бильчуком приняли еще ряд решений, которые могли нанести существенный ущерб интересам Украины. В частности, государство потеряло более 20 военно-транспортных самолетов Ил-76. Они, по решениям Бильчука и Зелинского, были исключены из госреестра и перешли под контроль России.

Кроме того, вопреки санкционному законодательству, Зелинский подписал более 100 сертификатов летной годности на основании документов российского ПАО "Ил", которое с 2016 года включено в санкционные списки, что могло принести российскому предприятию десятки миллионов долларов прибыли.

Поэтому не исключено, что Зелинский вместе с Бильчуком умышленно действовали во вред нацбезопасности в интересах страны-агрессора. Ведь как иначе можно объяснить не просто уничтожение авиационного потенциала Украины, а блокирование развития авиалогистики Вооруженных сил Украины в условиях войны, развязанной Россией?

В связи с этим возникает очень много вопросов к желанию вице-премьера Алексея Кулебы назначить Зелинского на должность главы Госавиаслужбы вместо уволенного Александра Бильчука. Пока эта кандидатура выглядит как попытка сохранить старый порядок в регуляторе под прикрытием новой фамилии.

Лилия Подоляк

Война в УкраинеПолитикапубликации
российская пропаганда
Санкции
Техника
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Александр Бильчук
Федор Вениславский
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Украина