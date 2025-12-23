Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией

Игорь Зелинский, которого вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кулеба лоббирует как кандидата на должность главы Государственной авиационной службы Украины, системно принимал решения, наносившие очевидный ущерб обороноспособности Украины. По данным источников УНН, именно Зелинский заблокировал возможность эксплуатации военно-транспортных самолетов Ил-76МД Министерства обороны, которые могли бы существенно усилить логистические возможности Вооруженных сил Украины во время войны.

Как Зелинский заблокировал использование самолетов Ил-76МД для нужд армии

Еще в 1994 году Департамент авиационного транспорта Украины принял решение, которое разрешало эксплуатацию ряда модификаций тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76, включая модифицированные Ил-76МД, в гражданской авиации.

На практике это означало, что самолеты, находившиеся на балансе Минобороны, могли привлекаться для гражданских и оборонных задач без дополнительных бюрократических процедур вроде переоформления или изменения их статуса на бумаге.

Как рассказали УНН представители авиарынка, после начала полномасштабной агрессии России в 2023 году украинские авиакомпании и сертифицированная организация-разработчик обратились в Госавиаслужбу с инициативой использовать Ил-76МД по правилам гражданской авиации в интересах Украины, без исключения их из баланса Минобороны.

То есть такое решение позволило бы использовать эти военно-транспортные самолеты, например, для доставки военных грузов, гуманитарных или эвакуационных миссий, а также выполнения других логистических задач для армии.

Такую идею, по информации УНН, также поддержали в Министерстве обороны Украины, понимая, что каждый самолет в условиях полномасштабной войны критически важен для Вооруженных сил Украины.

В июне 2023 года Игорь Зелинский, который на тот момент исполнял обязанности главы Госавиаслужбы, официально подтвердил, что препятствий для такой эксплуатации Ил-76МД нет.

Однако уже через полгода он резко передумал.

В частности, по данным УНН, в декабре 2023 года Зелинский официально заявил, что самолеты Ил-76МД не имеют гражданского сертификата типа или другого аналогичного документа и не могут быть зарегистрированы в Государственном реестре воздушных судов Украины.

Это абсолютно противоречило его предыдущей позиции и требованиям законодательства.

На практике же это означало полное блокирование использования военно-транспортных самолетов Ил-76МД в интересах Украины, и Зелинский очевидно это хорошо осознавал.

Такая позиция регулятора привела к тому, что критически необходимая во время войны авиатехника до сих пор не может эксплуатироваться военными. Более того, пока эти самолеты простаивают, ведь для гражданской авиации небо над Украиной остается закрытым, государство тратит средства на их содержание.

Сейчас эта ситуация выглядит как умышленный ущерб интересам государства, попытка подрыва обороноспособности Украины и помощь стране-агрессору.

Зелинский мог годами вредить интересам Украины

История с военно-транспортными самолетами Ил-76МД — не единственный случай, когда действия бывшего руководства Госавиаслужбы могли вредить интересам нацбезопасности. С 2020 года Зелинский работал заместителем главы Госавиаслужбы Александра Бильчука. Но в феврале 2025 года вице-премьер Кулеба уволил Зелинского.

Позже Правительство уволило и Бильчука с должности после того, как в начале августа 2025 года он передал сопровождение ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd, имеющей прямые связи с российским ОПК. Это решение ставило под угрозу эксплуатацию этого типа вертолетов всеми составляющими сектора безопасности и обороны Украины.

Впоследствии выяснилось, что AAL Group Ltd, зарегистрированная в оффшорной юрисдикции ОАЭ, имеет прямые связи с российским ОПК. А как сообщил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский, конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России" из государственного концерна "Ростех".

Решение Бильчука было принято несмотря на то, что Транспортное командование Вооруженных сил США USTRANSCOM еще в 2024 году признало AAL Group Ltd непригодной для сотрудничества.

Как писал УНН, за время работы в Госавиаслужбе Зелинский вместе с Бильчуком приняли еще ряд решений, которые могли нанести существенный ущерб интересам Украины. В частности, государство потеряло более 20 военно-транспортных самолетов Ил-76. Они, по решениям Бильчука и Зелинского, были исключены из госреестра и перешли под контроль России.

Кроме того, вопреки санкционному законодательству, Зелинский подписал более 100 сертификатов летной годности на основании документов российского ПАО "Ил", которое с 2016 года включено в санкционные списки, что могло принести российскому предприятию десятки миллионов долларов прибыли.

Поэтому не исключено, что Зелинский вместе с Бильчуком умышленно действовали во вред нацбезопасности в интересах страны-агрессора. Ведь как иначе можно объяснить не просто уничтожение авиационного потенциала Украины, а блокирование развития авиалогистики Вооруженных сил Украины в условиях войны, развязанной Россией?

В связи с этим возникает очень много вопросов к желанию вице-премьера Алексея Кулебы назначить Зелинского на должность главы Госавиаслужбы вместо уволенного Александра Бильчука. Пока эта кандидатура выглядит как попытка сохранить старый порядок в регуляторе под прикрытием новой фамилии.