Федор Вениславский

Народный депутат Украины

Федор Владимирович Вениславский родился 16 мая 1969 года в пгт Олыка Волынской области. Окончил в 1994 году Украинскую государственную юридическую академию с отличием, а в 2000 году защитил диссертацию, став кандидатом юридических наук. Свою трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим колхоза. С 1987 по 1989 год проходил военную службу. После окончания аспирантуры в 1997 году работал ассистентом, а с 2003 года доцентом кафедры конституционного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. С 2019 года является народным депутатом Украины IX созыва и занимал должности Представителя Президента Украины в Конституционном Суде (2019-2022) и Представителя Президента в Верховной Раде (2022-2023).