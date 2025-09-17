$41.180.06
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР Александр Бабиков прокомментировал передачу главой Госавиаслужбы Александром Бильчуком ремонтной документации по вертолетам Ми-8МТ(МТВ) иностранной компании AAL Group Ltd, связанной с РФ. Правительство отстранило Бильчука и назначило служебное расследование, а правоохранительные органы должны выяснить наличие состава преступления.

Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист

Передача главой Государственной авиационной службы Украины Александром Бильчуком сопровождения ремонтной документации по вертолетам Ми-8МТ(МТВ) иностранной компании, связанной с РФ, заслуживает внимания со стороны правоохранительных органов. Они должны выяснить, был ли состав преступления в его действиях, а Правительство, по результатам служебной проверки, в случае выявления нарушений - должно уволить его с должности. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший заместитель главы Государственного бюро расследований Александр Бабиков.

В начале августа Государственная авиационная служба Украины под руководством Александра Бильчука отчиталась о якобы успешном решении вопроса по сопровождению ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) благодаря определению компании, которая будет иметь право этим заниматься. Ведомство название компании не указало.

Впоследствии выяснилось, что речь идет о AAL Group Ltd, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, в Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – то есть иностранной компании, функционирующей в оффшорной юрисдикции. По словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России", входящая в состав государственного оборонного концерна "Ростех". По данным нардепа, многие сотрудники высшего уровня управления этой компании имеют российские паспорта.

После огласки в СМИ, Правительство временно отстранило Бильчука от должности и назначило служебное расследование.

Как пояснил бывший заместитель главы Государственного бюро расследований, юрист Александр Бабиков, чиновника отстраняют от должности на время расследования, чтобы он не препятствовал установлению истины.

Отстранение от должности – это временная мера, направленная на то, чтобы в течение двух месяцев лицо не могло использовать свое служебное положение и помешать следствию установить объективные обстоятельства, истребовать изъять документы и т.д.

- пояснил Бабиков.

По его словам, если в ходе служебной проверки будет установлено, что Бильчук совершил дисциплинарный проступок – Правительство может уволить его с должности. Но, по словам юриста, очень часто чиновников не увольняют с занимаемой должности из-за нехватки доказательств, поэтому в такой ситуации к делу должны подключиться правоохранительные органы.

С одной стороны - суд не признал лицо виновным в совершении какого-либо деяния, а комиссия, проводящая проверку, дисциплинарная комиссия, служебное расследование, она вынуждена, по сути, дать оценку, а был ли этот факт, виновато ли в нем это лицо… Довольно часто в таких случаях по результатам служебного расследования может не приниматься решение уволить или не уволить. Потому что в распоряжении этой комиссии, как правило, не могут быть, во-первых, полные материалы, во-вторых, очень короткое время для того, чтобы провести эту проверку, как правило, месяц-два, в отличие от следствия, которое может длиться более длительное время

- пояснил Бабиков.

Стоит отметить, что решение Бильчука о передаче сопровождения ремонтной документации украинских вертолетов компании, которая может быть связана с российским ОПК, может иметь ряд негативных последствий. Среди них, в частности, утечка чувствительной информации, которая может иметь ценность для врага. В "Укроборонпроме" уже призвали Государственную авиационную службу пересмотреть решение и отдать сопровождение этой важной документации украинской компании.

Если эти документы переданы незаконно кому-либо, и эти документы имеют стратегическое значение, независимо от того, они проданы предприятию с российским следом, американским, британским, казахским, не имеет значения, это все будет преступление

- подчеркнул Бабиков.

Юрист также отметил, что нужно изучить, имела ли упомянутая документация ограниченный доступ, работал ли гриф "секретно", и введен ли в отношении нее специальный режим.

Если эта информация подтвердится, то может идти речь о нарушении закона Украины о государственной тайне.

И здесь не нужно определять российский, итальянский, немецкий след. Любое государство не имеет права посягать на информацию, которая имеет практическое значение для нашей страны

- резюмировал Бабиков.

Добавим

Транспортное Командование Вооруженных сил США (USTRANSCOM) признало непригодной для сотрудничества иностранную компанию AAL Group Ltd.

Опрошенные УНН эксперты, комментируя ситуацию, отметили, что в Украине есть сертифицированные отечественные компании с соответствующими компетенциями, которые еще с 2014 года осуществляют техническое обслуживание и ремонт вертолетов Ми-8 и внесены в государственные реестры поставщиков услуг. Вместе с этим, эксперты предупреждают о рисках утечки информации о боевых модификациях этих вертолетов, структуре полетов и технических особенностях воздушных судов, что может усложнить их дальнейшее обслуживание.

Лилия Подоляк

