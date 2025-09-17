Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
Экс-заместитель главы ГБР Александр Бабиков прокомментировал передачу главой Госавиаслужбы Александром Бильчуком ремонтной документации по вертолетам Ми-8МТ(МТВ) иностранной компании AAL Group Ltd, связанной с РФ. Правительство отстранило Бильчука и назначило служебное расследование, а правоохранительные органы должны выяснить наличие состава преступления.
Передача главой Государственной авиационной службы Украины Александром Бильчуком сопровождения ремонтной документации по вертолетам Ми-8МТ(МТВ) иностранной компании, связанной с РФ, заслуживает внимания со стороны правоохранительных органов. Они должны выяснить, был ли состав преступления в его действиях, а Правительство, по результатам служебной проверки, в случае выявления нарушений - должно уволить его с должности. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший заместитель главы Государственного бюро расследований Александр Бабиков.
В начале августа Государственная авиационная служба Украины под руководством Александра Бильчука отчиталась о якобы успешном решении вопроса по сопровождению ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) благодаря определению компании, которая будет иметь право этим заниматься. Ведомство название компании не указало.
Впоследствии выяснилось, что речь идет о AAL Group Ltd, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, в Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – то есть иностранной компании, функционирующей в оффшорной юрисдикции. По словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России", входящая в состав государственного оборонного концерна "Ростех". По данным нардепа, многие сотрудники высшего уровня управления этой компании имеют российские паспорта.
После огласки в СМИ, Правительство временно отстранило Бильчука от должности и назначило служебное расследование.
Как пояснил бывший заместитель главы Государственного бюро расследований, юрист Александр Бабиков, чиновника отстраняют от должности на время расследования, чтобы он не препятствовал установлению истины.
Отстранение от должности – это временная мера, направленная на то, чтобы в течение двух месяцев лицо не могло использовать свое служебное положение и помешать следствию установить объективные обстоятельства, истребовать изъять документы и т.д.
По его словам, если в ходе служебной проверки будет установлено, что Бильчук совершил дисциплинарный проступок – Правительство может уволить его с должности. Но, по словам юриста, очень часто чиновников не увольняют с занимаемой должности из-за нехватки доказательств, поэтому в такой ситуации к делу должны подключиться правоохранительные органы.
С одной стороны - суд не признал лицо виновным в совершении какого-либо деяния, а комиссия, проводящая проверку, дисциплинарная комиссия, служебное расследование, она вынуждена, по сути, дать оценку, а был ли этот факт, виновато ли в нем это лицо… Довольно часто в таких случаях по результатам служебного расследования может не приниматься решение уволить или не уволить. Потому что в распоряжении этой комиссии, как правило, не могут быть, во-первых, полные материалы, во-вторых, очень короткое время для того, чтобы провести эту проверку, как правило, месяц-два, в отличие от следствия, которое может длиться более длительное время
Стоит отметить, что решение Бильчука о передаче сопровождения ремонтной документации украинских вертолетов компании, которая может быть связана с российским ОПК, может иметь ряд негативных последствий. Среди них, в частности, утечка чувствительной информации, которая может иметь ценность для врага. В "Укроборонпроме" уже призвали Государственную авиационную службу пересмотреть решение и отдать сопровождение этой важной документации украинской компании.
Если эти документы переданы незаконно кому-либо, и эти документы имеют стратегическое значение, независимо от того, они проданы предприятию с российским следом, американским, британским, казахским, не имеет значения, это все будет преступление
Юрист также отметил, что нужно изучить, имела ли упомянутая документация ограниченный доступ, работал ли гриф "секретно", и введен ли в отношении нее специальный режим.
Если эта информация подтвердится, то может идти речь о нарушении закона Украины о государственной тайне.
И здесь не нужно определять российский, итальянский, немецкий след. Любое государство не имеет права посягать на информацию, которая имеет практическое значение для нашей страны
Транспортное Командование Вооруженных сил США (USTRANSCOM) признало непригодной для сотрудничества иностранную компанию AAL Group Ltd.
Опрошенные УНН эксперты, комментируя ситуацию, отметили, что в Украине есть сертифицированные отечественные компании с соответствующими компетенциями, которые еще с 2014 года осуществляют техническое обслуживание и ремонт вертолетов Ми-8 и внесены в государственные реестры поставщиков услуг. Вместе с этим, эксперты предупреждают о рисках утечки информации о боевых модификациях этих вертолетов, структуре полетов и технических особенностях воздушных судов, что может усложнить их дальнейшее обслуживание.