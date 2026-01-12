Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы

Профильный заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач игнорирует факты, которые, по данным журналистских расследований, указывают на то, что предыдущая деятельность кандидата на главу Госавиаслужбы Игоря Зелинского на руководящих должностях в этом органе могла нанести ущерб национальной безопасности и системно подрывать транспортную авиацию государства, пишет УНН.

Кандидат на главу Госавиаслужбы

В декабре прошлого года стало известно, что Кабинет министров Украины рассматривает Игоря Зелинского как главного кандидата на должность главы Госавиаслужбы. Ранее он работал заместителем главы этого авиарегулятора и был уволен в феврале прошлого года по решению вице-премьера Алексея Кулебы.

Как рассказывал УНН ранее, представители украинского авиарынка характеризуют период работы Зелинского на должности заместителя главы Госавиаслужбы (2020–2025 годы) как время системного и целенаправленного уничтожения транспортной авиации. Если в 2016 году в государственном реестре было более 20 самолетов Ил-76, то на начало 2025 года их осталось всего два, да и те не имеют летной годности.

Эксперты указывают, что именно по решениям предыдущего руководства Госавиаслужбы (главы регулятора Александра Бильчука и его заместителя Игоря Зелинского) эти борта были исключены из украинского реестра и фактически перешли под контроль России. В этот период также были приняты регуляторные решения, направленные на создание искусственных препятствий для эксплуатации Ил-76 в Украине, что очевидно является подрывом обороноспособности государства.

Кроме того, еще с 1990-х годов можно было эксплуатировать самолеты Ил-76МД без дополнительной бумажной волокиты с их переоформлением между различными ведомствами, в том числе Министерством обороны. В июне 2023 года, когда Зелинский исполнял обязанности главы Госавиаслужбы, после обращений представителей авиарынка и Минобороны, он официально подтвердил отсутствие препятствий для использования транспортных самолетов в интересах Украины.

Впрочем, уже через полгода, в декабре, он передумал, заявив, что Ил-76МД не имеют гражданских сертификатов типа и не могут быть зарегистрированы. Как следствие, использование самолетов для нужд военных, гуманитарных и эвакуационных миссий было заблокировано. Кроме того, это решение привело к простою бортов и дополнительным расходам из бюджета на их содержание, что является материальным ущербом государству.

Стоит отметить, что после незаконной аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс Украина ввела санкции против российского разработчика самолетов Ил-76 ПАО "Ил". То есть любое сотрудничество с этим российским предприятием запрещено.

Несмотря на это, Зелинский выдал десятки сертификатов пересмотра летной годности самолетов на основании решения подсанкционного ПАО "Ил" от июня 2022 года. Фактически таким образом он легализовал использование документов предприятия страны-агрессора, что, по оценкам экспертов, могло принести российской стороне десятки миллионов долларов дохода.

К тому же Зелинский проигнорировал тот факт, что в Украине есть сертифицированная организация, способная осуществлять соответствующее сопровождение самолетов Ил-76 ПАО "Ил" без привлечения российских подсанкционных компаний, входящих в оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Как пояснили УНН представители авиарынка, своим решением Зелинский поставил эксплуатантов самолетов Ил-75 перед выбором: либо сотрудничать с российским подсанкционным разработчиком, либо отказываться от использования самолетов.

По мнению юриста Дмитрия Касьяненко, выявленные журналистами факты свидетельствуют о необходимости проведения расследования правоохранительными органами.

"Регулятор не имеет права выдавать разрешительные документы, сертификаты или другие акты, если их основанием являются решения или выводы российских компаний, находящихся под санкциями. Санкционный режим означает полный запрет любого прямого или опосредованного сотрудничества, в том числе через документы, экспертизы или "технические обоснования". Выдача разрешения в такой ситуации фактически легализует влияние подсанкционного субъекта через государственный орган Украины. Если такие разрешения выданы, это дает основания говорить об обходе санкций и продолжении фактического взаимодействия с РФ", - пояснил адвокат www.kasyanenko.com.ua Дмитрий Касьяненко.

По его словам, действия бывших должностных лиц Госавиаслужбы могут квалифицироваться по ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору), если будет выявлен умысел и реальная помощь стране-агрессору, ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью), при условии что решение принималось вопреки интересам Госавиаслужбы, ст. 367 УК Украины (служебная халатность), если должностные лица "не проверили" санкционные ограничения и процедуры.

Игнорирование очевидного

Отвечая на вопрос о том, почему Зелинского выбрали кандидатом на должность главы Госавиаслужбы, профильный заместитель министра Сергей Деркач пояснил журналистам, что искали лучшего претендента.

"…Мы сегодня как раз прорабатываем все кадровые решения, чтобы найти лучших кандидатов, которые у нас имеют опыт вообще работы в авиации, для того, чтобы мы приняли лучшие кадровые решения", - пояснил он, добавив, что с самим назначением далее будет определяться уже Правительство.

Так что становится понятно, что даже после публичной огласки Сергей Деркач продолжает закрывать глаза на предыдущую деятельность Зелинского в Госавиаслужбе, которая очевидно нанесла значительный ущерб обороноспособности нашего государства.

Тот факт, что кандидатуру Зелинского лоббирует лично шеф Деркача – вице-премьер Алексей Кулеба, дает возможность сделать выводы, что нарушения и дальше будут игнорироваться.

Интересно, что до работы в министерстве Сергей Деркач занимал руководящие должности в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, в частности был заместителем руководителя аппарата и возглавлял департамент предотвращения и выявления коррупции. Именно этот опыт, по логике государственного управления, должен был бы помочь ему реагировать на риски, напрямую касающиеся нацбезопасности и обороноспособности, и быстро выделять лоббизм "своих" от реальных попыток найти хорошего руководителя авиарегулятора.

Впрочем, в случае с Игорем Зелинским этого не произошло. Несмотря на обнародованные журналистские материалы, которые ставят под сомнение решения и действия должностного лица в период его работы в Госавиаслужбе, профильный заместитель министра не инициировал ни служебных проверок, ни расследований.

Стоит отметить, УНН обратился с запросом относительно попыток назначить Зелинского на должность главы Госавиаслужбы к премьер-министру Юлии Свириденко, но его перенаправили в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Ответа редакция пока не получила.

Кроме того, УНН несколько раз обращался за комментарием к самому Зелинскому, однако ответа на вопросы мы так и не получили.