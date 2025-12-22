$42.250.09
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 692 перегляди

Віцепрем’єр Олексій Кулеба лобіює призначення Ігоря Зелінського на посаду голови Державіаслужби, попри його причетність до рішень, що могли завдати шкоду українській авіації та фактично грали на користь рф. Призначення Зелінського може стати стратегічною помилкою держави й очевидно несе ризики для національної безпеки в умовах війни.

Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?

Віцепрем'єр з питань відбудови Олексій Кулеба вніс на розгляд Кабінету міністрів кандидатуру Ігоря Зелінського на посаду голови Державіаслужби. Проте багаторічна діяльність цього посадовця в Державіаслужбі містить настільки серйозні ознаки загрози не лише для авіаційної безпеки, але й для національних інтересів України в цілому, що його призначення може перетворитися на стратегічну помилку держави з наслідками, які вже неможливо буде виправити, пише УНН.

Спочатку звільнив, а тепер лобіює на підвищення

Як стало відомо УНН із власних джерел в Уряді, віцепремʼєр Олексій Кулеба активно лобіює призначення Ігоря Зелінського на посаду голови Державної авіаційної служби України. Він вже направив відповідне подання на розгляд Кабміну.

Ситуація виглядає щонайменше дивно, адже у лютому 2025 року Кулеба не продовжив контракт Ігорю Зелінському та звільнив його з посади заступника голови Державіаслужби. Зелінський був "правою рукою" тодішнього голови Державіаслужби Олександра Більчука.

Тобто чиновник, який ще вчора був достатньо токсичним, аби його "прибрали" з посади, сьогодні чомусь розглядається як людина, якій можна довірити критичний для оборони та авіаційної безпеки орган. І це на тлі того, що сам Кулеба опинився під загрозою відставки після корупційного скандалу, повʼязаного з операцією Національного антикорупційного бюро України "Мідас" щодо ймовірних корупційних схем в енергетиці, організованих Тімуром Міндічем. 

У Верховній Раді вже зареєстрований проєкт постанови про його звільнення  з посади Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України у зв’язку з виявленням фактів, що свідчать про системні корупційні прояви у діяльності Міністерства розвитку громад та територій України, а також неналежну організацію роботи із відновлення України.

У пояснювальній записці до проєкту постанови  вказано, що З 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року працював головою Київської обласної державної адміністрації при цьому журналістами та органами досудового розслідування неодноразово викривалися корупційні дії на відбудові в цьому регіоні. Зокрема, правоохоронці розслідували справи, де посадовці обвинувачувалися в завищенні цін на матеріали та привласненні бюджетних коштів через махінації з документами. Ці корупційні схеми стосувалися як відбудови житла, так і інших об'єктів інфраструктури.

Тож не виключено, що просування Зелінського на посаду голови Державіаслужби – це спроба Кулеби "закріпити" своїх людей на ключових посадах, аби зберегти вплив навіть після можливої відставки.

Спадщина Більчука: офшори, "Ростех" і удар по обороноздатності

Контекст, у якому працював Ігор Зелінський, теж красномовний.

Уряд звільнив Більчука з посади після того, як на початку серпня 2025 року він передав супровід ремонтної документації вертольотів типу Ми-8МТ(МТВ) компанії AAL Group Ltd, що має прямі зв'язки з російським ОПК. Це рішення ставило під загрозу експлуатацію цього типу гелікоптерів усіма складовими сектору безпеки і оборони України

Згодом з'ясувалося, що AAL Group Ltd, зареєстрована в офшорній юрисдикції ОАЕ, має прямі зв'язки з російським ОПК. А як повідомив член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський, кінцевими бенефіціарами AAL Group Ltd є компанія "Вертольоти Росії" з державного концерну "Ростех".

Рішення Більчука було ухвалене попри те, що Транспортне командування Збройних сил США USTRANSCOM ще в 2024 році визнало AAL Group Ltd непридатною для співпраці.

Як "права рука" голови Державіаслужби Зелінський не міг не бачити, що відбувається у відомстві і які рішення завдають шкоди інтересам держави. Ба більше, й сам посадовець підписав низку папірців, які відкрито й планомірно знищували авіаційну галузь в Україні.

Знищення української транспортної авіації

Експерти авіагалузі зазначають, що з 2020 по 2025 рік, коли Зелінський працював заступником голови Державіаслужби, відбувалося послідовне та системне знищення транспортної авіації в Україні.

До прикладу, станом на 2016 рік у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України було понад 20 літаків Іл-76. Але вже на початку 2025 року їх залишилося всього два, та й ті не мають льотної придатності. Показово чи не так?

Така ситуація, на думку гравців авіаринку склалася через те, що керівництво Державіаслужби, зокрема Більчук та його заступник Зелінський ухвалили низку рішень, якими створили штучні перешкоди для експлуатації  літаків Іл-76.  Зокрема, понад 20 цих транспортних літаків були виключені з українського реєстру та перейшли під контроль росії, тож Україна втратила значну частину свого транспортного флоту в умовах війни.

Порушення санкційного законодавства та гра в інтересах рф

Виключення транспортних літаків з державних реєстрів і перехід їх в управління країни-агресора не єдина проблема, створена командою Більчука-Зелінського.

Працюючи на посаді заступника голови Державіаслужби Ігор Зелінський очевидно допустив низку порушень санкційного законодавства.

Після початку війни у 2014 році Україна запровадила санкції проти російського розробника транспортних літаків – ПАТ "Іл". Попри це керівництво Державіаслужби ухвалило рішення про видачу сертифікатів перегляду льотної придатності 18 літаків Іл-76 української реєстрації на підставі відповідних рішень російського ПАТ "ІЛ".

Та й на цьому порушення не закінчились. Адже вже під час повномасштабного вторгнення Ігор Зелінський, як заступник голови відомства, підписав низку таких сертифікатів. На практиці це означає, що Державна авіаційна служба України діяла в інтересах росії, яка розвʼязала повномасштабну війну проти України, адже такі рішення дозволили країні-агресору отримати кілька десятків мільйонів доларів від експлуатації українських літаків.

Варто зауважити, що таким чином керівництво Державіаслужби також проігнорувало той факт, що в Україні є сертифікована організація, яка має право здійснювати документальний супровід експлуатації транспортних літаків Іл-76. Відомство під керівництвом Більчука та Зелінського фактично поставило українських експлуатантів перед вибором – або співпрацюйте з російським розробником, або відмовляйтесь від використання Іл-76.

Очевидно такі дії Олександра Більчука та Ігоря Зелінського на керівних посадах в Державіаслужбі мали б зацікавити правоохоронні органи, особливо Службу безпеки України, яка розслідує злочини, повʼязані з пособництвом країні-агресору та фінансуванням тероризму.

Якщо Більчука за очевидне підігравання інтересам рф вже звільнили, то призначення його "правої руки" виглядає не просто цинічним, це продовження тієї ж протизаконної  діяльності, тільки під новим прізвищем.

В умовах війни не можна дозволяти очолювати авіаційний регулятор людині, дії якої були направлені на послідовне знищення авіації, підігравання російським інтересам та шкоду національній безпеці.

Лілія Подоляк

