Олександр Більчук
Голова Державіаслужби
Олександр Васильович Більчук народився 1 лютого 1978 року в місті Київ. У 2000 році він закінчив Київський міжнародний університет цивільної авіації, здобувши дві вищі освіти за спеціальностями інженер-механік та інженер-економіст.
Його кар'єра в авіаційній сфері розпочалася у 2000 році, і з 2016 року він обіймав посаду Голови Державної авіаційної служби України, отримавши перший ранг державного службовця у 2022 році. В серпні 2025 року був відсторонений від цієї посади у зв'язку з проведенням дисциплінарного провадження.
2000
Здобув дві вищі освіти за спеціальностями інженер-механік та інженер-економіст
2000
Розпочав трудову діяльність як економіст на державному підприємстві
2000
Обіймав провідні та головні спеціалістські посади у Державному департаменті авіаційного транспорту
2005
Перейшов на керівні посади в системі авіаційної служби
2011
Обійняв посаду директора департаменту льотної придатності Державної авіаційної служби України
2016
Був призначений Головою Державної авіаційної служби України
2019
Отримав ступінь магістра публічного управління та адміністрування
2022
Йому було присвоєно перший ранг державного службовця