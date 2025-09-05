Олександр Більчук

Голова Державіаслужби

Олександр Васильович Більчук народився 1 лютого 1978 року в місті Київ. У 2000 році він закінчив Київський міжнародний університет цивільної авіації, здобувши дві вищі освіти за спеціальностями інженер-механік та інженер-економіст. Його кар'єра в авіаційній сфері розпочалася у 2000 році, і з 2016 року він обіймав посаду Голови Державної авіаційної служби України, отримавши перший ранг державного службовця у 2022 році. В серпні 2025 року був відсторонений від цієї посади у зв'язку з проведенням дисциплінарного провадження.