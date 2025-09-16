$41.230.05
Ексклюзив
14:08 • 86 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
12:18 • 6598 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 16660 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 29441 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 18216 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 29753 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 30059 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15385 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 34906 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23392 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України16 вересня, 06:21 • 11213 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький16 вересня, 06:42 • 17090 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"16 вересня, 07:02 • 24667 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico16 вересня, 07:25 • 29614 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України10:48 • 14114 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 7684 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 9030 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 44886 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 44097 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 48859 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 54147 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Кабінет міністрів України продовжив до 30 жовтня службове розслідування щодо рішення тимчасово відстороненого голови Державної авіаційної служби Олександра Більчука. Йдеться про передачу супроводу ремонтної документації по вертольотах Ми-8МТ(МТВ) іноземній компанії AAL Group Ltd, пов'язаній з рф.

КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело

Кабінет міністрів України продовжив до 30 жовтня строки службового розслідування щодо рішення тимчасово відстороненого голови Державної авіаційної служби України Олександра Більчука передати супровід ремонтної документації по вертольотах Ми-8МТ(МТВ)  іноземній компанії, повʼязаній з рф. Про це УНН стало відомо із власних джерел.

12 вересня Уряд продовжив строки проведення службового розслідування ще на місяць, до 30 жовтня 

- розповів співрозмовник видання.

Окрім того, за його словами, відбулися зміни у складі комісії, яка проводить цю перевірку.

Раніше УНН повідомляв, що на початку серпня Державна авіаційна служба України під керівництвом Олександра Більчука прозвітувала про нібито успішне розв'язання питання щодо супроводження ремонтної документації вертольотів типу Ми-8МТ(МТВ)  завдяки визначенню компанії, яка матиме право цим займатись. Відомство назву компанії не вказало.

Згодом з’ясувалося, що йдеться про AAL Group Ltd, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах, у Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – тобто іноземну компанію, що функціонує в офшорній юрисдикції. Після розголосу у ЗМІ, Уряд тимчасово відсторонив Більчука з посади і призначив службове розслідування.

Окрім того, Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський з трибуни парламенту повідомив про те, що кінцевими бенефіціарами AAL Group Ltd є компанія "Вертольоти Росії", яка входить до складу державного оборонного концерну "Ростех". За даними нардепа, багато працівників вищого рівня управління цієї компанії мають російські паспорти. У травні 2024 року.

Нагадаємо 

В "Укроборонпромі" закликали Державіаслужбу переглянути рішення, адже передача супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8МТ(МТВ) компанії AAL Group Ltd створює ризики витоку чутливої інформації під час війни та загрожує роботі українських оборонних підприємств.

Транспортне Командування Збройних сил США (USTRANSCOM) ще у 2024 році визнало непридатною для співпраці іноземну компанію AAL Group Ltd.

Опитані УНН експерти, коментуючи ситуацію зазначили, що в Україні є сертифіковані вітчизняні компанії з відповідними компетенціями, які ще з 2014 року здійснюють технічне обслуговування та ремонт гелікоптерів Ми-8 і внесені до державних реєстрів постачальників послуг. Разом із цим, експерти попереджають про ризики витоку інформації щодо бойових модифікацій цих гелікоптерів, структури польотів та технічних особливостей повітряних суден, що може ускладнити їх подальше обслуговування.

Лілія Подоляк

Політика
Олександр Більчук
Федір Веніславський
Укроборонпром
Верховна Рада України
Мі-8
Об'єднані Арабські Емірати