КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
Київ • УНН
Кабінет міністрів України продовжив до 30 жовтня службове розслідування щодо рішення тимчасово відстороненого голови Державної авіаційної служби Олександра Більчука. Йдеться про передачу супроводу ремонтної документації по вертольотах Ми-8МТ(МТВ) іноземній компанії AAL Group Ltd, пов'язаній з рф.
Кабінет міністрів України продовжив до 30 жовтня строки службового розслідування щодо рішення тимчасово відстороненого голови Державної авіаційної служби України Олександра Більчука передати супровід ремонтної документації по вертольотах Ми-8МТ(МТВ) іноземній компанії, повʼязаній з рф. Про це УНН стало відомо із власних джерел.
12 вересня Уряд продовжив строки проведення службового розслідування ще на місяць, до 30 жовтня
Окрім того, за його словами, відбулися зміни у складі комісії, яка проводить цю перевірку.
Раніше УНН повідомляв, що на початку серпня Державна авіаційна служба України під керівництвом Олександра Більчука прозвітувала про нібито успішне розв'язання питання щодо супроводження ремонтної документації вертольотів типу Ми-8МТ(МТВ) завдяки визначенню компанії, яка матиме право цим займатись. Відомство назву компанії не вказало.
Згодом з’ясувалося, що йдеться про AAL Group Ltd, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах, у Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – тобто іноземну компанію, що функціонує в офшорній юрисдикції. Після розголосу у ЗМІ, Уряд тимчасово відсторонив Більчука з посади і призначив службове розслідування.
Окрім того, Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський з трибуни парламенту повідомив про те, що кінцевими бенефіціарами AAL Group Ltd є компанія "Вертольоти Росії", яка входить до складу державного оборонного концерну "Ростех". За даними нардепа, багато працівників вищого рівня управління цієї компанії мають російські паспорти. У травні 2024 року.
Нагадаємо
В "Укроборонпромі" закликали Державіаслужбу переглянути рішення, адже передача супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8МТ(МТВ) компанії AAL Group Ltd створює ризики витоку чутливої інформації під час війни та загрожує роботі українських оборонних підприємств.
Транспортне Командування Збройних сил США (USTRANSCOM) ще у 2024 році визнало непридатною для співпраці іноземну компанію AAL Group Ltd.
Опитані УНН експерти, коментуючи ситуацію зазначили, що в Україні є сертифіковані вітчизняні компанії з відповідними компетенціями, які ще з 2014 року здійснюють технічне обслуговування та ремонт гелікоптерів Ми-8 і внесені до державних реєстрів постачальників послуг. Разом із цим, експерти попереджають про ризики витоку інформації щодо бойових модифікацій цих гелікоптерів, структури польотів та технічних особливостей повітряних суден, що може ускладнити їх подальше обслуговування.