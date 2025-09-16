КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник

Кабинет министров Украины продлил до 30 октября сроки служебного расследования относительно решения временно отстраненного главы Государственной авиационной службы Украины Александра Бильчука передать сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8МТ(МТВ) иностранной компании, связанной с рф. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

12 сентября Правительство продлило сроки проведения служебного расследования еще на месяц, до 30 октября. - рассказал собеседник издания.

Кроме того, по его словам, произошли изменения в составе комиссии, проводящей эту проверку.

Ранее УНН сообщал, что в начале августа Государственная авиационная служба Украины под руководством Александра Бильчука отчиталась о якобы успешном решении вопроса по сопровождению ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) благодаря определению компании, которая будет иметь право этим заниматься. Ведомство название компании не указало.

Впоследствии выяснилось, что речь идет о AAL Group Ltd, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, в Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – то есть иностранной компании, функционирующей в офшорной юрисдикции. После огласки в СМИ, Правительство временно отстранило Бильчука от должности и назначило служебное расследование.

Кроме того, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский с трибуны парламента сообщил о том, что конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России", входящая в состав государственного оборонного концерна "Ростех". По данным нардепа, многие работники высшего уровня управления этой компании имеют российские паспорта. В мае 2024 года.

Напомним

В "Укроборонпроме" призвали Госавиаслужбу пересмотреть решение, ведь передача сопровождения ремонтной документации для вертолетов Ми-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd создает риски утечки чувствительной информации во время войны и угрожает работе украинских оборонных предприятий.

Транспортное Командование Вооруженных сил США (USTRANSCOM) еще в 2024 году признало непригодной для сотрудничества иностранную компанию AAL Group Ltd.

Опрошенные УНН эксперты, комментируя ситуацию отметили, что в Украине есть сертифицированные отечественные компании с соответствующими компетенциями, которые еще с 2014 года осуществляют техническое обслуживание и ремонт вертолетов Ми-8 и внесены в государственные реестры поставщиков услуг. Вместе с этим, эксперты предупреждают о рисках утечки информации относительно боевых модификаций этих вертолетов, структуры полетов и технических особенностей воздушных судов, что может усложнить их дальнейшее обслуживание.