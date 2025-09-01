Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії

"Укроборонпром" закликає переглянути рішення екс-голови Державної авіаційної служби України Олександра Більчука про передачу іноземній компанії AAL Group Ltd, яку пов'язують з російським оборонно-промисловим комплексом, права супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8МТ(МТВ), адже воно створює ризики витоку чутливої інформації під час війни та загрожує роботі українських оборонних підприємств. Про це йдеться у відповіді на запит УНН.

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" вважає, що рішення, ухвалене Державіаслужбою, потребує перегляду - йдеться у відповіді на запит УНН.

В "Укроборонпромі" зазначили, що вбачають низку ризиків у звʼязку з рішенням ексголови Державної авіаційної служби Олександра Більчука щодо передачі права супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8 іноземній компанії AAL Group Ltd, яку пов’язують із російським оборонно-промисловим комплексом.

Ухвалене Державіаслужбою рішення зобов’язує виконувати звірку наявної у підприємств АТ "УОП" документації з еталонними примірниками компанії "AAL Group Ltd", що робить можливим виток чутливої інформації щодо стану підприємств та авіаційної техніки в умовах воєнного часу - зазначили в «Укроборонпромі».

Окрім того, серйозним ризиком є те, що через визначення іноземної компанії розпорядником ремонтної документації, замовлення які виконували українські підприємства будуть переорієнтовуватись на нерезидентів України. Це, попереджають в "Укроборонпромі", призведе до втрати ринку технічного обслуговування та ремонту вертольотів Ми-8МТ(МТВ).

Ще одним критичним наслідком такого рішення Більчука стане зменшення прибутку та втрата ключових замовників і, як наслідок, скорочення персоналу на спеціалізованих підприємствах "Укроборонпрому" та подовження термінів виконання робіт в інтересах державних замовників.

Є вірогідність блокування доступу до міжнародних контрактів через відмову іноземних партнерів від подальшої співпраці - попередили в «Укроборонпромі».

Там також зазначають, що таке рішення Більчука може призвести до зниження контролю над якістю обслуговування, оскільки приватна компанія може не дотримуватися необхідних стандартів з безпеки та якості.

Крім того, у разі неможливості проведення звірки, підприємства АТ "УОП" можуть бути позбавлені Сертифікатів схвалення з технічного обслуговування відповідно до вимог Додатку 2 (Частини-145, Part-145) до Авіаційних правил України, що може призвести до неспроможності державних підприємств відповідати вимогам керівних документів і призупинення їх діяльності.

В "Укроборонпромі" також підкреслили, що не отримували звернення від Державної авіаційної служби України щодо погодження або консультацій перед ухваленням рішення щодо передачі права супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8 іноземній компанії AAL Group Ltd, яку ЗМІ пов’язують із російським оборонно-промисловим комплексом.

Додамо

Раніше УНН повідомляв , що на початку серпня Державна авіаційна служба України прозвітувала про нібито успішне розв'язання питання щодо супроводження ремонтної документації вертольотів типу Ми-8 завдяки визначенню компанії, яка матиме право цим займатись. Відомство назву компанії не вказало.

Згодом з’ясувалося, що йдеться про AAL Group Ltd, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах, у Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – тобто іноземну компанію, що функціонує в офшорній юрисдикції. За даними ЗМІ, кінцевим бенефіціаром AAL Group Ltd може бути російська компанія "Вертольоти Росії", яка входить до складу державного оборонного концерну "Ростех".

У результаті цього рішення одного керівника Державіаслужби українські авіаремонтні підприємства – включно з тими, що обслуговують бойові гелікоптери для Збройних сил України, Національної гвардії та інших структур сектору безпеки – зобов’язані погоджувати свої дії з ремонту, обслуговування та модернізації вертольотів Ми-8 з компанією, яка може мати звʼязки з російським ОПК. Йдеться, зокрема, про узгодження технічної документації, специфікацій ремонтів, стану окремих бортів, обсягів робіт та іншої чутливої інформації оборонного характеру.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський звернувся із депутатськими запитами до СБУ із тим, щоб правоохоронці провели відповідне розслідування щодо такого антидержавного рішення, а також до Уряду з вимогою звільнити керівника Державіаслужби Олександра Більчука.

Після того як ситуація набула розголосу, Кабмін вирішив тимчасово відсторонити керівника Державіаслужби Олександра Більчука, щодо нього проводиться службове розслідування.

Коментуючи ситуацію, експерти зазначили, що в Україні є сертифіковані вітчизняні компанії з відповідними компетенціями, які ще з 2014 року здійснюють технічне обслуговування та ремонт гелікоптерів Ми-8 і внесені до державних реєстрів постачальників послуг. Разом із цим, експерти попереджають про ризики витоку інформації щодо бойових модифікацій цих гелікоптерів, структури польотів та технічних особливостей повітряних суден, що може ускладнити їх подальше обслуговування.

Таким чином, рішення Більчука викликає не лише запитання щодо національної безпеки, а й ставить під сумнів підтримку вітчизняного авіаційного виробника загалом. Тому у цьому конкретному випадку очевидно саме посадовець має нести персональну відповідальність.