$41.320.06
48.200.06
uk
Ексклюзив
14:20 • 12 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
11:39 • 8364 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 72140 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 55004 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 98065 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 107193 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 98050 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 81723 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 35171 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 24796 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
4.7м/с
38%
744мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 83403 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 82614 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 70646 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 68288 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 60423 перегляди
Публікації
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
14:20 • 12 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo09:46 • 22721 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 98075 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 107200 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 98061 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Львів
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів10:27 • 9992 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 140135 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 270333 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 291311 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 286548 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
YouTube
Facebook
ChatGPT
Свіфт

Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії

Київ • УНН

 • 2 перегляди

"Укроборонпром" закликає переглянути рішення екс-голови Державіаслужби Олександра Більчука щодо передачі права супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8МТ(МТВ) іноземній компанії AAL Group Ltd. Це рішення створює ризики витоку чутливої інформації та загрожує роботі українських оборонних підприємств, оскільки компанія може бути пов'язана з російським ОПК.

Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії

"Укроборонпром" закликає переглянути рішення екс-голови Державної авіаційної служби України Олександра Більчука про передачу іноземній компанії AAL Group Ltd, яку пов'язують з російським оборонно-промисловим комплексом, права супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8МТ(МТВ), адже воно створює ризики витоку чутливої інформації під час війни та загрожує роботі українських оборонних підприємств. Про це йдеться у відповіді на запит УНН.

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" вважає, що рішення, ухвалене Державіаслужбою, потребує перегляду

- йдеться у відповіді на запит УНН.

В "Укроборонпромі" зазначили, що вбачають низку ризиків у звʼязку з рішенням ексголови Державної авіаційної служби Олександра Більчука щодо передачі права супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8 іноземній компанії AAL Group Ltd, яку пов’язують із російським оборонно-промисловим комплексом.

Ухвалене Державіаслужбою рішення зобов’язує виконувати звірку наявної у підприємств АТ "УОП" документації з еталонними примірниками компанії "AAL Group Ltd", що робить можливим виток чутливої інформації щодо стану підприємств та авіаційної техніки в умовах воєнного часу

- зазначили в «Укроборонпромі».

Окрім того, серйозним ризиком є те, що через визначення іноземної компанії розпорядником ремонтної документації, замовлення які виконували українські підприємства будуть переорієнтовуватись на нерезидентів України. Це, попереджають в "Укроборонпромі", призведе до втрати ринку технічного обслуговування та ремонту вертольотів Ми-8МТ(МТВ).

Ще одним критичним наслідком такого рішення Більчука стане зменшення прибутку та втрата ключових замовників і, як наслідок, скорочення персоналу на спеціалізованих підприємствах "Укроборонпрому" та подовження термінів виконання робіт в інтересах державних замовників.

Є вірогідність блокування доступу до міжнародних контрактів через відмову іноземних партнерів від подальшої співпраці

- попередили в «Укроборонпромі».

Там також зазначають, що таке рішення Більчука може призвести до зниження контролю над якістю обслуговування, оскільки приватна компанія може не дотримуватися необхідних стандартів з безпеки та якості.

Крім того, у разі неможливості проведення звірки, підприємства АТ "УОП" можуть бути позбавлені Сертифікатів схвалення з технічного обслуговування відповідно до вимог Додатку 2 (Частини-145, Part-145) до Авіаційних правил України, що може призвести до неспроможності державних підприємств відповідати вимогам керівних документів і призупинення їх діяльності.

В "Укроборонпромі" також підкреслили, що не отримували звернення від Державної авіаційної служби України щодо погодження або консультацій перед ухваленням рішення щодо передачі права супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8 іноземній компанії AAL Group Ltd, яку ЗМІ пов’язують із російським оборонно-промисловим комплексом.

Додамо

Раніше УНН повідомляв , що на початку серпня Державна авіаційна служба України прозвітувала про нібито успішне розв'язання питання щодо супроводження ремонтної документації вертольотів типу Ми-8 завдяки визначенню компанії, яка матиме право цим займатись. Відомство назву компанії не вказало.

Згодом з’ясувалося, що йдеться про AAL Group Ltd, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах, у Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – тобто іноземну компанію, що функціонує в офшорній юрисдикції. За даними ЗМІ, кінцевим бенефіціаром AAL Group Ltd може бути російська компанія "Вертольоти Росії", яка входить до складу державного оборонного концерну "Ростех".

У результаті цього рішення одного керівника Державіаслужби українські авіаремонтні підприємства – включно з тими, що обслуговують бойові гелікоптери для Збройних сил України, Національної гвардії та інших структур сектору безпеки – зобов’язані погоджувати свої дії з ремонту, обслуговування та модернізації вертольотів Ми-8 з компанією, яка може мати звʼязки з російським ОПК. Йдеться, зокрема, про узгодження технічної документації, специфікацій ремонтів, стану окремих бортів, обсягів робіт та іншої чутливої інформації оборонного характеру. 

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський звернувся із депутатськими запитами до СБУ із тим, щоб правоохоронці провели відповідне розслідування щодо такого антидержавного рішення, а також до Уряду з вимогою звільнити керівника Державіаслужби Олександра Більчука.

Після того як ситуація набула розголосу, Кабмін вирішив тимчасово відсторонити керівника Державіаслужби Олександра Більчука, щодо нього проводиться службове розслідування. 

Коментуючи ситуацію, експерти зазначили, що в Україні є сертифіковані вітчизняні компанії з відповідними компетенціями, які ще з 2014 року здійснюють технічне обслуговування та ремонт гелікоптерів Ми-8 і внесені до державних реєстрів постачальників послуг. Разом із цим, експерти попереджають про ризики витоку інформації щодо бойових модифікацій цих гелікоптерів, структури польотів та технічних особливостей повітряних суден, що може ускладнити їх подальше обслуговування.

Таким чином, рішення Більчука викликає не лише запитання щодо національної безпеки, а й ставить під сумнів підтримку вітчизняного авіаційного виробника загалом. Тому у цьому конкретному випадку очевидно саме посадовець має нести персональну відповідальність.

Лілія Подоляк

Війна в УкраїніПолітикаПублікації
Федір Веніславський
Укроборонпром
Національна гвардія України
Служба безпеки України
Верховна Рада України
Збройні сили України
Мі-8
Об'єднані Арабські Емірати
Україна