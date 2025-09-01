Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России

"Укроборонпром" призывает пересмотреть решение экс-главы Государственной авиационной службы Украины Александра Бильчука о передаче иностранной компании AAL Group Ltd, которую связывают с российским оборонно-промышленным комплексом, права сопровождения ремонтной документации для вертолетов Ми-8МТ(МТВ), ведь оно создает риски утечки чувствительной информации во время войны и угрожает работе украинских оборонных предприятий. Об этом говорится в ответе на запрос УНН.

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" считает, что решение, принятое Госавиаслужбой, требует пересмотра - говорится в ответе на запрос УНН.

В "Укроборонпроме" отметили, что видят ряд рисков в связи с решением экс-главы Государственной авиационной службы Александра Бильчука о передаче права сопровождения ремонтной документации для вертолетов Ми-8 иностранной компании AAL Group Ltd, которую связывают с российским оборонно-промышленным комплексом.

Принятое Госавиаслужбой решение обязывает выполнять сверку имеющейся у предприятий АО "УОП" документации с эталонными экземплярами компании "AAL Group Ltd", что делает возможным утечку чувствительной информации о состоянии предприятий и авиационной техники в условиях военного времени - отметили в «Укроборонпроме».

Кроме того, серьезным риском является то, что из-за определения иностранной компании распорядителем ремонтной документации, заказы, которые выполняли украинские предприятия, будут переориентироваться на нерезидентов Украины. Это, предупреждают в "Укроборонпроме", приведет к потере рынка технического обслуживания и ремонта вертолетов Ми-8МТ(МТВ).

Еще одним критическим последствием такого решения Бильчука станет уменьшение прибыли и потеря ключевых заказчиков и, как следствие, сокращение персонала на специализированных предприятиях "Укроборонпрома" и продление сроков выполнения работ в интересах государственных заказчиков.

Есть вероятность блокирования доступа к международным контрактам из-за отказа иностранных партнеров от дальнейшего сотрудничества - предупредили в «Укроборонпроме».

Там также отмечают, что такое решение Бильчука может привести к снижению контроля над качеством обслуживания, поскольку частная компания может не соблюдать необходимые стандарты безопасности и качества.

Кроме того, в случае невозможности проведения сверки, предприятия АО "УОП" могут быть лишены Сертификатов одобрения по техническому обслуживанию в соответствии с требованиями Приложения 2 (Части-145, Part-145) к Авиационным правилам Украины, что может привести к неспособности государственных предприятий соответствовать требованиям руководящих документов и приостановке их деятельности.

В "Укроборонпроме" также подчеркнули, что не получали обращения от Государственной авиационной службы Украины относительно согласования или консультаций перед принятием решения о передаче права сопровождения ремонтной документации для вертолетов Ми-8 иностранной компании AAL Group Ltd, которую СМИ связывают с российским оборонно-промышленным комплексом.

Добавим

Ранее УНН сообщал, что в начале августа Государственная авиационная служба Украины отчиталась о якобы успешном решении вопроса по сопровождению ремонтной документации вертолетов типа Ми-8 благодаря определению компании, которая будет иметь право этим заниматься. Ведомство название компании не указало.

Впоследствии выяснилось, что речь идет о AAL Group Ltd, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, в Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – то есть иностранной компании, функционирующей в офшорной юрисдикции. По данным СМИ, конечным бенефициаром AAL Group Ltd может быть российская компания "Вертолеты России", входящая в состав государственного оборонного концерна "Ростех".

В результате этого решения одного руководителя Госавиаслужбы украинские авиаремонтные предприятия – включая те, что обслуживают боевые вертолеты для Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других структур сектора безопасности – обязаны согласовывать свои действия по ремонту, обслуживанию и модернизации вертолетов Ми-8 с компанией, которая может иметь связи с российским ОПК. Речь идет, в частности, о согласовании технической документации, спецификаций ремонтов, состояния отдельных бортов, объемов работ и другой чувствительной информации оборонного характера.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский обратился с депутатскими запросами в СБУ с тем, чтобы правоохранители провели соответствующее расследование относительно такого антигосударственного решения, а также к Правительству с требованием уволить руководителя Госавиаслужбы Александра Бильчука.

После того как ситуация получила огласку, Кабмин решил временно отстранить руководителя Госавиаслужбы Александра Бильчука, в отношении него проводится служебное расследование.

Комментируя ситуацию, эксперты отметили, что в Украине есть сертифицированные отечественные компании с соответствующими компетенциями, которые еще с 2014 года осуществляют техническое обслуживание и ремонт вертолетов Ми-8 и внесены в государственные реестры поставщиков услуг. Вместе с этим, эксперты предупреждают о рисках утечки информации относительно боевых модификаций этих вертолетов, структуры полетов и технических особенностей воздушных судов, что может усложнить их дальнейшее обслуживание.

Таким образом, решение Бильчука вызывает не только вопросы относительно национальной безопасности, но и ставит под сомнение поддержку отечественного авиационного производителя в целом. Поэтому в этом конкретном случае очевидно именно должностное лицо должно нести персональную ответственность.