Партизанское движение АТЕШ зафиксировало массовое пьянство среди командного состава 74-го мотострелкового полка вс рф, выполняющего задачи на Запорожском направлении. По данным подполья, систематическое употребление алкоголя офицерами непосредственно на боевых позициях привело к рекордным потерям личного состава и полной потере управления подразделениями. Об этом пишет УНН.

Агент движения, находящийся в составе 4-го батальона указанного полка, сообщает, что командиры взводов и рот отдают приказы в состоянии сильного опьянения. Из-за этого бойцов отправляют в атаки без разведданных и надлежащей коррекции огня.

Агент АТЕШ из состава 4-го батальона 74-го мотострелкового полка сообщает, что командиры взводов и рот систематически употребляют алкоголь прямо на взводных опорных пунктах и ротных опорных пунктах у линии фронта. Личный состав подтверждает: приказы отдаются в состоянии сильного алкогольного опьянения, без малейшего понимания реальной обстановки. Это уже привело к самым высоким потерям в подразделении за все время боевых действий

Из-за неадекватного планирования операций батальон, получивший неофициальное название "алко-бат", ежемесячно теряет около сотни военнослужащих. Мотивация солдат фактически отсутствует, поскольку выживание подразделения зависит не от военной стратегии, а от кондиции руководства.

В "алко-бате" потери составляют до 100 человек в месяц убитыми и ранеными – значительно больше, чем в остальных подразделениях, сообщает наш агент. Бойцов отправляют на штурмы по заведомо неверным координатам, без корректировки огня и без каких-либо разведданных. Потери продолжают расти, мотивация равна нулю, и военнослужащие все чаще открыто говорят: судьба батальона зависит не от тактики и противника, а от того, сколько сегодня выпил командирский состав