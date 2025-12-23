$42.150.10
15:52 • 5716 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 10254 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 14457 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 23875 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 20334 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 25730 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 15932 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17132 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22652 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38249 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Пьяные командиры и катастрофические потери: АТЕШ раскрыл критическую ситуацию в 74-м полку РФ на Запорожье

Киев • УНН

 • 12 просмотра

АТЕШ выявил систематическое употребление алкоголя командным составом 74-го мотострелкового полка РФ на Запорожском направлении. Это привело к значительным потерям личного состава и полной потере управления подразделениями.

Пьяные командиры и катастрофические потери: АТЕШ раскрыл критическую ситуацию в 74-м полку РФ на Запорожье

Партизанское движение АТЕШ зафиксировало массовое пьянство среди командного состава 74-го мотострелкового полка вс рф, выполняющего задачи на Запорожском направлении. По данным подполья, систематическое употребление алкоголя офицерами непосредственно на боевых позициях привело к рекордным потерям личного состава и полной потере управления подразделениями. Об этом пишет УНН.

Детали

Агент движения, находящийся в составе 4-го батальона указанного полка, сообщает, что командиры взводов и рот отдают приказы в состоянии сильного опьянения. Из-за этого бойцов отправляют в атаки без разведданных и надлежащей коррекции огня.

Партизаны "АТЕШ" парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов в ростовской области рф21.12.25, 07:20 • 19251 просмотр

Агент АТЕШ из состава 4-го батальона 74-го мотострелкового полка сообщает, что командиры взводов и рот систематически употребляют алкоголь прямо на взводных опорных пунктах и ротных опорных пунктах у линии фронта. Личный состав подтверждает: приказы отдаются в состоянии сильного алкогольного опьянения, без малейшего понимания реальной обстановки. Это уже привело к самым высоким потерям в подразделении за все время боевых действий 

– говорится в сообщении движения в Telegram.

Из-за неадекватного планирования операций батальон, получивший неофициальное название "алко-бат", ежемесячно теряет около сотни военнослужащих. Мотивация солдат фактически отсутствует, поскольку выживание подразделения зависит не от военной стратегии, а от кондиции руководства.

В "алко-бате" потери составляют до 100 человек в месяц убитыми и ранеными – значительно больше, чем в остальных подразделениях, сообщает наш агент. Бойцов отправляют на штурмы по заведомо неверным координатам, без корректировки огня и без каких-либо разведданных. Потери продолжают расти, мотивация равна нулю, и военнослужащие все чаще открыто говорят: судьба батальона зависит не от тактики и противника, а от того, сколько сегодня выпил командирский состав 

– сообщает АТЕШ.

Сейчас в подразделении наблюдается рост внутреннего напряжения, поскольку рядовой состав все чаще осознает бесперспективность выполнения приказов нетрезвых офицеров.

Хаос РФ на Запорожском направлении: оккупанты штурмуют собственные позиции из-за некомпетентности командиров19.12.25, 18:44 • 10796 просмотров

Степан Гафтко

