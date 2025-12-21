Партизаны "АТЕШ" парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов в ростовской области рф
Киев • УНН
Партизаны движения "АТЕШ" совершили диверсию на железнодорожном узле в Батайске, подпалив релейные шкафы. Это нарушило работу главного логистического хаба, обеспечивающего снабжение оккупационных войск на южных направлениях.
Партизаны из движения "АТЕШ" парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов в районе российского города ростов-на-дону. Об этом сообщается в Telegram-канале движения, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что агенты провели успешную диверсию на стратегическом железнодорожном узле в Батайске: в результате поджога релейных шкафов была нарушена работа главного логистического хаба, через который осуществляется снабжение оккупационных войск на всех южных направлениях.
Через этот критически важный узел проходят военные эшелоны с личным составом, бронетехникой, топливом и боеприпасами для группировок врага на Херсонском, Запорожском направлениях, а также Донецком и Крыму. Диверсия создала цепную реакцию задержек и срывов в поставках для оккупантов
Указывается, что нарушение работы станции Батайск-Сортировочная привело к логистическим проблемам врага - сейчас военные грузы застревают в пути, а планирование операций оккупантов оказалось под угрозой срыва.
Напомним
20 и 28 ноября на критически важных объектах российской железной дороги произошли взрывы, уничтожившие склады с ГСМ и повредившие железнодорожное полотно. Это сделало невозможным движение грузовых поездов, в частности для логистического обеспечения оккупационной армии рф.
