Партизаны "АТЕШ" парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов в ростовской области рф

20 декабря, 17:28 • 14081 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 30433 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 33047 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 24700 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 24289 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 29764 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 33400 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 25992 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 25162 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20477 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Швеция предоставит Украине 200 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки20 декабря, 19:58 • 3626 просмотра
Орбан сравнил Каю Каллас с Гитлером и Наполеоном20 декабря, 21:00 • 9502 просмотра
Задержки зарплат на фоне «военного» роста экономики: в РФ десятки тысяч семей остаются без доходов – разведка20 декабря, 21:31 • 3406 просмотра
Посланник путина раскрыл детали переговоров между РФ и США в МайамиVideo01:11 • 4652 просмотра
"Ложь и пропаганда": в разведке США прокомментировали информацию СМИ о планах путина захватить всю Украину и часть Европы01:44 • 4902 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 19421 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 33042 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 90310 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 64252 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 72345 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 6706 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 9886 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер20 декабря, 16:09 • 24863 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 21382 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 34940 просмотра
Партизаны "АТЕШ" парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов в ростовской области рф

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Партизаны движения "АТЕШ" совершили диверсию на железнодорожном узле в Батайске, подпалив релейные шкафы. Это нарушило работу главного логистического хаба, обеспечивающего снабжение оккупационных войск на южных направлениях.

Партизаны "АТЕШ" парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов в ростовской области рф

Партизаны из движения "АТЕШ" парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов в районе российского города ростов-на-дону. Об этом сообщается в Telegram-канале движения, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что агенты провели успешную диверсию на стратегическом железнодорожном узле в Батайске: в результате поджога релейных шкафов была нарушена работа главного логистического хаба, через который осуществляется снабжение оккупационных войск на всех южных направлениях.

Через этот критически важный узел проходят военные эшелоны с личным составом, бронетехникой, топливом и боеприпасами для группировок врага на Херсонском, Запорожском направлениях, а также Донецком и Крыму. Диверсия создала цепную реакцию задержек и срывов в поставках для оккупантов

- говорится в сообщении.

Указывается, что нарушение работы станции Батайск-Сортировочная привело к логистическим проблемам врага - сейчас военные грузы застревают в пути, а планирование операций оккупантов оказалось под угрозой срыва.

Напомним

20 и 28 ноября на критически важных объектах российской железной дороги произошли взрывы, уничтожившие склады с ГСМ и повредившие железнодорожное полотно. Это сделало невозможным движение грузовых поездов, в частности для логистического обеспечения оккупационной армии рф.

Агенты АТЕШ парализовали логистику оккупантов между Крымом и Херсонщиной

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Донецкая область