Агенты АТЕШ парализовали логистику оккупантов между Крымом и Херсонщиной
Киев • УНН
Разведчики АТЕШ успешно совершили диверсию на железнодорожных путях вблизи Симферополя, остановив движение поездов. Это нарушило поставки боеприпасов, топлива и техники оккупантам на Херсонском и Запорожском направлениях. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал движения.
Агенты АТЕШ разрушают железнодорожную инфраструктуру оккупантов между Крымом и Херсонской областью
Отмечается, что разведчики успешно совершили диверсию на железнодорожных путях вблизи Симферополя, нанеся удар по ключевой логистической артерии российских оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях.
"В результате операции движение поездов было приостановлено, что непосредственно нарушило поставки боеприпасов, топлива и техники оккупантам", - сообщили агенты АТЕШ.
Напомним
Агенты "АТЕШ" и Тайной Организации Украинцев разведали завод "Северсталь Стальные Решения" в Орле, который производит сталь для ракет "Калибр" и другой военной техники. Собранные данные, включая координаты завода, переданы ВСУ для планирования ударов.
