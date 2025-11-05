ukenru
18:18 • 1584 перегляди
Агенти АТЕШ передали ЗСУ інформацію про розташування заводу по виробництву російських калібрів

Київ • УНН

 • 1404 перегляди

Агенти "АТЕШ" та Таємної Організації Українців розвідали завод "Сєвєрсталь Сталеві Рішення" в Орлі, який виготовляє сталь для ракет "Калібр" та іншої військової техніки. Зібрані дані, включаючи координати заводу, передано ЗСУ для планування ударів.

Агенти АТЕШ передали ЗСУ інформацію про розташування заводу по виробництву російських калібрів

Партизани "АТЕШ" та Таємної Організації Українців розвідали завод в Орлі, який виготовляє сталь для ракет "Калібр". Зокрема, вдалося розвідати структуру виробничих ланцюжків, пише УНН з посиланням на звіт АТЕШ.

 Деталі 

Агенти нашого руху провели детальну розвідку орловського заводу "Сєвєрсталь Сталеві Рішення" — частини найбільшої металургійної корпорації росії, ПАТ "Сєвєрсталь". Також завдяки працівникам підприємства – етнічним українцям із Таємної Організації Українців – вдалося встановити структуру виробничих ланцюжків

- говориться у повідомленні.

Зазначається, що підприємство випускає броньові та суднобудівні сталі, які використовуються для виробництва, ремонту або модернізації зенітно-ракетних систем, реактивних систем залпового вогню, бронеавтомобілів, військових суден та ракет. 

"Глибокий тил - це не безпечна зона": на курщині партизан "АТЕШ" знищив вишку зв’язку 04.11.25, 13:22 • 2582 перегляди

Крім того, агенти руху опору оприлюднили координати, за якими розташований завод. "Координати об'єкта: 53.044020907, 36.163911485 (м. Орел, індустріальний парк "Орел", виробничий комплекс ПАТ "Северсталь")", - говориться у повідомленні.

Вироблені "Сєвєрсталлю" матеріали використовуються при створенні: 

  • ракет «Калібр»;
    • бронетранспортерів БТР-82 та платформи «Бумеранг»;
      • бронеавтомобілів «Тигр», «Вовк», «Ведмідь», «Тайфун», «Дозор»;
        • самохідних артилерійських установок «Гіацинт», «Акація», «Мста-С»;
          • реактивних систем залпового вогню «Торнадо»;
            • зенітних комплексів "Панцир-С1", "Тор-М2", С-300В/ВМ;
              • корпусів підводних човнів та фрегатів на заводах «Севмаш», «Янтар», «Адміралтейські верфі» — носіїв ракет «Калібр».

                Партизани також повідомили, що завод в Орлі відіграє стратегічну роль у забезпеченні військової промисловості держави-агресора. У зв’язку з цим його знищення є критично важливим.

                Усі зібрані розвідувальні дані передано Силам оборони України для планування ударів по об'єктах ВПК ворога

                - додали в АТЕШ.

                Доповнення

                 Партизани "АТЕШ" знищили важливий вузол зв’язку на аеродромі в Ростові-на-Дону, паралізувавши координацію ворожої авіації. 

                Павло Зінченко

