Агенти АТЕШ передали ЗСУ інформацію про розташування заводу по виробництву російських калібрів
Київ • УНН
Агенти "АТЕШ" та Таємної Організації Українців розвідали завод "Сєвєрсталь Сталеві Рішення" в Орлі, який виготовляє сталь для ракет "Калібр" та іншої військової техніки. Зібрані дані, включаючи координати заводу, передано ЗСУ для планування ударів.
Партизани "АТЕШ" та Таємної Організації Українців розвідали завод в Орлі, який виготовляє сталь для ракет "Калібр". Зокрема, вдалося розвідати структуру виробничих ланцюжків, пише УНН з посиланням на звіт АТЕШ.
Деталі
Агенти нашого руху провели детальну розвідку орловського заводу "Сєвєрсталь Сталеві Рішення" — частини найбільшої металургійної корпорації росії, ПАТ "Сєвєрсталь". Також завдяки працівникам підприємства – етнічним українцям із Таємної Організації Українців – вдалося встановити структуру виробничих ланцюжків
Зазначається, що підприємство випускає броньові та суднобудівні сталі, які використовуються для виробництва, ремонту або модернізації зенітно-ракетних систем, реактивних систем залпового вогню, бронеавтомобілів, військових суден та ракет.
Крім того, агенти руху опору оприлюднили координати, за якими розташований завод. "Координати об'єкта: 53.044020907, 36.163911485 (м. Орел, індустріальний парк "Орел", виробничий комплекс ПАТ "Северсталь")", - говориться у повідомленні.
Вироблені "Сєвєрсталлю" матеріали використовуються при створенні:
- ракет «Калібр»;
- бронетранспортерів БТР-82 та платформи «Бумеранг»;
- бронеавтомобілів «Тигр», «Вовк», «Ведмідь», «Тайфун», «Дозор»;
- самохідних артилерійських установок «Гіацинт», «Акація», «Мста-С»;
- реактивних систем залпового вогню «Торнадо»;
- зенітних комплексів "Панцир-С1", "Тор-М2", С-300В/ВМ;
- корпусів підводних човнів та фрегатів на заводах «Севмаш», «Янтар», «Адміралтейські верфі» — носіїв ракет «Калібр».
Партизани також повідомили, що завод в Орлі відіграє стратегічну роль у забезпеченні військової промисловості держави-агресора. У зв’язку з цим його знищення є критично важливим.
Усі зібрані розвідувальні дані передано Силам оборони України для планування ударів по об'єктах ВПК ворога
Доповнення
Партизани "АТЕШ" знищили важливий вузол зв’язку на аеродромі в Ростові-на-Дону, паралізувавши координацію ворожої авіації.