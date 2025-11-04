"Глибокий тил - це не безпечна зона": на курщині партизан "АТЕШ" знищив вишку зв’язку

Агент партизанського руху "АТЕШ" вивів з ладу вишку зв’язку на курщині - було повністю спалено релейну шафу. Про це повідомляє УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Через пошкодження вишки було миттєво паралізовано роботу військового зв'язку та передачі оперативних даних у курській області. Крім того, це викликало негайне порушення координації підрозділів російських військ, включаючи частини, які відповідають за логістику і охорону кордону.

Віддача наказів і оперативне управління військами в прикордонній зоні тепер здійснюється з величезними збоями і затримками, передає рух "АТЕШ".

Ми демонструємо: глибокий тил росії - це не безпечна зона. Агенти "АТЕШ" ефективно працюють у безпосередній близькості від військових об'єктів, які ворог вважає неприступними. Кожна така операція - це крок до дезорганізації ворожої армії та послаблення контролю кремлівського режиму над своїми територіями