"Глибокий тил - це не безпечна зона": на курщині партизан "АТЕШ" знищив вишку зв’язку
Київ • УНН
Внаслідок атаки було паралізовано роботу військового зв'язку та передачі оперативних даних у регіоні. Це призвело до проблем в частинах, що відповідають за логістику і охорону кордону.
Агент партизанського руху "АТЕШ" вивів з ладу вишку зв’язку на курщині - було повністю спалено релейну шафу. Про це повідомляє УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Деталі
Через пошкодження вишки було миттєво паралізовано роботу військового зв'язку та передачі оперативних даних у курській області. Крім того, це викликало негайне порушення координації підрозділів російських військ, включаючи частини, які відповідають за логістику і охорону кордону.
Віддача наказів і оперативне управління військами в прикордонній зоні тепер здійснюється з величезними збоями і затримками, передає рух "АТЕШ".
Ми демонструємо: глибокий тил росії - це не безпечна зона. Агенти "АТЕШ" ефективно працюють у безпосередній близькості від військових об'єктів, які ворог вважає неприступними. Кожна така операція - це крок до дезорганізації ворожої армії та послаблення контролю кремлівського режиму над своїми територіями
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок атаки БПЛА 4 листопада у росії зупинили роботу нафтохімічний завод у Башкортостані та нафтопереробний завод у нижньому новгороді. Також у курській області виникли проблеми зі світлом.