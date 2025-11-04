ukenru
Атака БПЛА на росію 4 листопада: одразу два підприємства зупинили роботу

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Два російські підприємства, нафтохімічний завод у Башкортостані та нафтопереробний завод у нижньому новгороді, зупинили роботу після атаки БПЛА в ніч на 4 листопада. Також повідомляється про перебої зі світлом у курській області.

Атака БПЛА на росію 4 листопада: одразу два підприємства зупинили роботу

У ніч на 4 листопада одразу два підприємства в росії зупинили роботу після атаки БПЛА. Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Йдеться про нафтохімічний завод в Башкортостані та нафтоперерорбний завод у нижньому новгороді. Крім того, росіяни повідомили про перебої зі світлом у курській області.

Також в мережі з’явились фото і відео наслідків атаки по вищезазначених російських регіонів.

Додатково

Уражений завод під нижнім новгородом є дуже важливим для забезпечення московського регіону, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні. Так, до москви бензин з нижньогородського НПЗ доставлявся трубопроводом. Встановлена потужність з первинного перероблення нафти становить близько 17 млн тонн на рік.

Нагадаємо

Сили оборони України 1 листопада 2025 року завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у краснодарському краї рф. Уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торгівельного порту в бухті туапсе.

Також УНН повідомляв, що у ніч на 3 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському саратові. Атаку підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України: також було уражено склад матеріально-технічних засобів у Розкішному та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську на тимчасово окупованій Луганщині.

Євген Устименко

