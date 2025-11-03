У ніч на 3 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові у росії. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Перші повідомлення про вибухи з'явилися приблизно о 00:50 за київським часом. За даними росЗМІ, сирену і звуки роботи ППО чули жителі Саратова і міста Енгельс (Саратовська область рф).

Потужні вибухи в небі почали лунати о першій годині ночі, і з різною періодичністю тривають досі. Звуки прольоту БпЛА і хлопки також чують жителі Балаковського і Калінінського районів області - йдеться у дописі.

За деякий час у соцмережах з’явилися перші відео та фото з місця події. Користувачі стверджували, що атака дронів була спрямована на місцевий нафтопереробний завод.

Згодом низка Telegram-каналів повідомила про пожежу в районі установки АВТ-6, яка, ймовірно, розташована на території підприємства. Також зазначалося, що ще один безпілотник не досяг цілі - установки ізомеризації пентан-гексанової фракції - завдяки встановленій антидроновій сітці.

Довідка

Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн. тонн.

Нагадаємо

Сили оборони України 1 листопада 2025 року завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у краснодарському краї рф. Уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торговельного порту в бухті туапсе.

