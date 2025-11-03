Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові

$42.080.01
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 19:16 • 15425 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 24720 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45 • 28913 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 43609 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 47868 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 53291 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 76634 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 85431 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 111908 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Катер з прапором "вагнера" помічений на річці Нарва, Естонія вимагає пояснень від рфVideo2 листопада, 17:31
Прокуратура Франції: Лувр пограбували не мафіозі, а дрібні злочинці з передмість Парижа2 листопада, 17:45
Трамп офіційно заявив, що США не планують поки ядерних випробувань – лише "системні"2 листопада, 18:24
У Мексиці посеред натовпу застрелили мера, який відкрито виступав проти наркокартелів Video2 листопада, 18:39
В Україні масштабна тривога: росіяни підняли в небо носії "Кинджалів" МіГ-31К21:40
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Чарльз ІІІ
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Сумська область
Дніпропетровська область
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові

Київ • УНН

 • 624 перегляди

В ніч на 3 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові, росія. Вибухи та звуки роботи ППО чули жителі Саратова та Енгельса.

Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові

У ніч на 3 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові у росії. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі 

Перші повідомлення про вибухи з'явилися приблизно о 00:50 за київським часом. За даними росЗМІ, сирену і звуки роботи ППО чули жителі Саратова і міста Енгельс (Саратовська область рф).

Потужні вибухи в небі почали лунати о першій годині ночі, і з різною періодичністю тривають досі. Звуки прольоту БпЛА і хлопки також чують жителі Балаковського і Калінінського районів області

- йдеться у дописі.

За деякий час у соцмережах з’явилися перші відео та фото з місця події. Користувачі стверджували, що атака дронів була спрямована на місцевий нафтопереробний завод.

Згодом низка Telegram-каналів повідомила про пожежу в районі установки АВТ-6, яка, ймовірно, розташована на території підприємства. Також зазначалося, що ще один безпілотник не досяг цілі - установки ізомеризації пентан-гексанової фракції - завдяки встановленій антидроновій сітці.

Довідка

Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн. тонн.

Нагадаємо

Сили оборони України 1 листопада 2025 року завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у краснодарському краї рф. Уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торговельного порту в бухті туапсе.

Віта Зеленецька

Новини Світу
Енергетика
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Україна