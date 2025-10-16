Удари по НПЗ дали більший вплив на рф, ніж санкції партнерів - Буданов

Україна ударами по російським НПЗ завдала набагато більшу шкоду прибуткам рф, ніж будь-які економічні важелі впливу. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час Київського міжнародного економічного форуму, передає УНН.

Деталі

"Насправді, наші удари дали більший вплив, ніж дії санкцій. Це просто така математична правда. Ми нанесли прямою дією набагато більшу шкоду прибуткам рф, ніж будь-які економічні важелі впливу на них, які були введені до цього часу. Це теж неприємна правда, бо вона призводить нас до наступного висновку, що вочевидь це недостатньо. Я маю на увазі санкційних обмежень. Він є недостатнім. І якщо це буде продовжуватись так, як воно є, це не буде мати такого впливу, щоб змінити світобачення рф. Але в комплексі із тим, що ми робимо, це дасть своє і вже дає", - сказав Буданов.

Нагадаємо

Сили оборони України завдають ударів по російським НПЗ власною зброєю. Саме вітчизняне виробництво дало змогу використовувати сили і засоби так, як це бачать в Україні.