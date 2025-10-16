$41.760.01
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
09:20 • 18086 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 31650 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
16 жовтня, 07:53 • 51074 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити заборонено
16 жовтня, 06:35 • 17931 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 36836 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 29082 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та США
15 жовтня, 20:42 • 25020 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
15 жовтня, 18:12 • 34840 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому стані
15 жовтня, 10:41 • 54957 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Удари по НПЗ дали більший вплив на рф, ніж санкції партнерів - Буданов

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що удари України по російських НПЗ завдали більшої шкоди прибуткам РФ, ніж економічні санкції. Він наголосив, що санкційні обмеження є недостатніми для зміни світогляду Росії.

Удари по НПЗ дали більший вплив на рф, ніж санкції партнерів - Буданов

Україна ударами по російським НПЗ завдала набагато більшу шкоду прибуткам рф, ніж будь-які економічні важелі впливу. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час Київського міжнародного економічного форуму, передає УНН.

Деталі

"Насправді, наші удари дали більший вплив, ніж дії санкцій. Це просто така математична правда. Ми нанесли прямою дією набагато більшу шкоду прибуткам рф, ніж будь-які економічні важелі впливу на них, які були введені до цього часу. Це теж неприємна правда, бо вона призводить нас до наступного висновку, що вочевидь це недостатньо. Я маю на увазі санкційних обмежень. Він є недостатнім. І якщо це буде продовжуватись так, як воно є, це не буде мати такого впливу, щоб змінити світобачення рф. Але в комплексі із тим, що ми робимо, це дасть своє і вже дає", - сказав Буданов.

Нагадаємо

Сили оборони України завдають ударів по російським НПЗ власною зброєю. Саме вітчизняне виробництво дало змогу використовувати сили і засоби так, як це бачать в Україні.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов
Україна