Вітчизняне виробництво дало змогу використовувати сили і засоби так, як ми собі це бачимо: Буданов про удари по російським НПЗ
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Сили оборони України завдають ударів по російських НПЗ переважно власною зброєю. Вітчизняне виробництво дозволило використовувати засоби так, як це бачить Україна.
Ми ж працюємо по НПЗ, працюємо здебільшого своїми засобами. 99% - це засоби наші. На той час, коли все це починалося, коли казали, що з однією зв'язаною рукою, я схиляються до думки, що таке тлумачення правильне. Але зараз у нас є власне виробництво. Так, хочеться більше, хочеться завжди більше, але воно є. Саме наше вітчизняне виробництво дало нам змогу використовувати наші сили і засоби так, як ми собі це бачимо. І зрештою це дає результат
Як повідомив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов, справжні наміри російської федерації під керівництвом диктатора володимира путіна - посилювати агресію, його метою є країни Європейського Союзу й НАТО. І якщо зараз кремлю не дати рішучої відсічі - гібридна агресія проти Заходу буде лише посилюватись.